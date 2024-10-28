Bankacılık nereye gidiyor?

Hiç fark ettiniz mi etrafınızdaki banka şubeleri bir bir azalıyor.

Zaman zaman cebinize gelen şube değişikliği mesajları ve mantar gibi çoğalan banka ATM’leri.

Çok değil daha birkaç yıl öncesine kadar 12 bin civarında olan banka şube sayısı bu ay itibarıyla 10 binin bile altına indi.

Yine birkaç yıl öncesine kadar bankacı sayısı 200 binin üstündeydi. Şimdi hızla 150 bine doğru gidiyor.

Tüm bu verilere bakarak yorum yaparsak bankalar dijitalleşiyor ve aynı hızla da küçülüyor.

Peki, bu dijitalleşme geleneksel bankacılığı yani şube, gişe ve portföy modelini ortadan kaldırır mı?

Bana göre evet ama bunun için en az 50 yıl lazım. Ancak bir taraftan da küçülmeye devam edecek.

İşte bu küçülmenin bir nedeni de Neo bankalar.

Son dönemde sayıları hızla artan bu bankalar, insansız bankacılığı hızla azaltıyor.

Neo bankacılık nedir?

Neo bankalar, çevrimiçi bir platform veya mobil uygulama aracılığıyla para yönetimi ve finansal hizmetler sunarak çalışır. Hem çevrimiçi hem de şahsen çok çeşitli finansal hizmetler sunan geleneksel bankaların aksine, Neo bankalar genellikle yalnızca çek ve tasarruf hesapları gibi temel bankacılık hizmetleri sunar.

Gece saat 3’te kredi kartı

Bu Neo bankalara en güzel örneği geçen hafta bizzat yaşadım.

Sürekli alışveriş yaptığım bir e-ticaret sitesinin başlattığı kampanya dikkatimi çekti.

Kendilerine ait finans kuruluşundan kredi kartı alırsanız size 9 taksit ve alışverişinizden de belirli puanlar veriyor.

Deneme amaçlı cep telefonu uygulamasını indirdiğimde saat 02.55’ti. Kimlik doğrulamasını cep telefonundan yaptılar. Yaklaşık 3 dk. sürdü. Sonra kredi kartına başvurdum. Yaklaşık 30 saniyede 250 bin lira limit tanımladılar. Tüm bu işlem bitti ve aradan 19 dakika geçtikten sonra gecenin 03.00’ünü biraz geçe kapım çaldı ve kurye bana kredi kartımı getirdi.

Sözleşmeyi imzaladım kartı aldım ve 1 dakika sonra kart aktif oldu.

1250 liralık alışveriş yaptım buna bile 9 taksit ve bir defaya mahsus 350 liralık puan verdi.

Bitti mi?

Hayır, anında kredi de çıktı.

Yani ne şube ne insan. Gecenin 3’ünde kapına kredi kartın geldi, kredin çıktı ve alışveriş yaptın.

Tüm bunlara bakarak şu soruyu sordum kendime: Bankacılık nereye gidiyor?

Bankacık dijitalleşiyor. İnsan şimdilik devre dışı kalmıyor ama eninde sonunda devreden çıkacak.

Bu tecrübe şunu gösteriyor: Bankacılar şimdiden kendine iş baksın!