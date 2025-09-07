Bankacılık sektöründe yeni dönem: Unicredit–Morgan Stanley'den kritik işbirliği

İtalyan bankası Unicredit, Almanya'nın ikinci büyük özel bankası Commerzbank'ı satın alma hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Unicredit, Commerzbank'taki payını %26'ya çıkararak en büyük hissedar konumuna geldi. Bu hamle, Unicredit'in Commerzbank'ta %30 hisseye ulaşma hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Unicredit CEO'su Andrea Orcel, bu hedefin yıl sonuna kadar gerçekleştirilebileceğini belirtti ve bu durumda otomatik olarak zorunlu bir satın alma teklifinin gündeme geleceğini ifade etti.

Bu süreçte, Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley'nin de Unicredit'in yanında yer alması dikkat çekti. Morgan Stanley, Commerzbank'taki payını %5,19'a çıkararak önemli bir stratejik ortaklık sinyali verdi. Bu artış, Morgan Stanley'nin Unicredit'in Commerzbank hedefindeki rolünü güçlendiriyor.

ALMAN HÜKÜMETİNİN DİRENCİ VE UNİCREDİT'İN STRATEJİSİ

Alman hükümeti, Unicredit'in Commerzbank üzerindeki etkisini artırmasına karşı çıkıyor. Commerzbank CEO'su Bettina Orlopp, şirketlerinin bağımsızlık stratejisini sürdürme kararlılığını vurguladı. Ancak Orcel, hissedarların kararının belirleyici olacağını ve yönetimin önceliğinin hissedarların, müşterilerin ve çalışanların çıkarları olduğunu ifade etti.

Unicredit, Commerzbank'ta %30 hisseye ulaşmayı hedeflerken, Alman hükümetinin bu birleşmeye karşı tutumu önemli bir engel teşkil ediyor. Ancak Orcel, bu engelin aşılabileceğini ve birleşmenin Avrupa bankacılık sektörü için stratejik bir adım olacağını belirtti.

İŞTEN ÇIKARMALAR VE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER

Birleşme sürecinde, Commerzbank'ta bazı işten çıkarmaların olabileceği belirtiliyor. Ancak Orcel, bu kesintilerin yalnızca Commerzbank'ın merkez ofisinde gerçekleşeceğini ve genel ağda herhangi bir daralmanın söz konusu olmayacağını vurguladı. Bu yaklaşım, birleşmenin istihdam üzerindeki etkilerini minimize etmeyi amaçlıyor. Reuters

AVRUPA BANKACILIĞINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Unicredit'in Commerzbank üzerindeki etkisini artırması ve Morgan Stanley ile kurduğu stratejik ortaklık, Avrupa bankacılık sektöründe önemli bir birleşme ve satın alma hareketinin habercisi. Ancak Alman hükümetinin direnci ve birleşmenin istihdam üzerindeki potansiyel etkileri, sürecin önündeki ana engeller olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler, Avrupa bankacılık sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.