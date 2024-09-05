Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Bu gelişmeler doğrultusunda bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 29 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 982 milyon 793 bin TL azalma göstererek 17

Söz konusu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,29 düşüşle 10 trilyon 608 milyar 359 milyon 497 bin TL, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,15 düşüşle 6 trilyon 556 milyar 328 milyon 525 bin TL olarak gerçekleşti.

Bankalardaki mevcut YP mevduatı, geçen hafta 203 milyar 188 milyon dolar olarak gerçekleşti.,

Bu tutarın 171 milyar 168 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler değerlendirildiğinde 29 Ağustos itibarıyla 1 milyar 148 milyon dolarlık düşüş kaydetti.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,86 artışla 1 trilyon 706 milyar 663 milyon 412 bin lira olarak gerçekleşti

Söz konusu dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,99 yükselişle 1 trilyon 685 milyar 246 milyon 30 bin TL’ye, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 2,31 artarak 2 trilyon 59 milyar 818 milyon 220 bin TL’ye çıktı.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 29 Ağustos ile biten haftada 110 milyar 55 milyon 124 bin lira artışla 14 trilyon 120 milyar 393 milyon 847 bin TL’ye çıktı.

Totelde kredi hacmi, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 41,16 artış gösterdi