Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı

İlk olarak 2025 yılının Ağustos ayında gündeme taşınan skandalda, bir bankanın yüzlerce müşterisinin hesaplarındaki paraları boşalttığı ve müşterileri adına krediler kullandığını günyüzüne çıktı. Müşteriler, yapılan hırsızılığı fark etmeleri üzerine bankanın kapısına dayandı. Kendileri adına, haberleri olmadan çekilen kredilerin borç yükü altında kalan müşteriler, kredilerin taksitlerini ödemek zorunda kaldı.



MAĞDURLAR KONUYU YARGIYA TAŞIDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre mağdurlar, soluğu mahkemede aldı. Tüketici Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararına rağmen hukuka aykırı işlem yapan bankaya hem disiplin hapsi hem de 250 bin TL para cezası verdi.

Dava avukatı Ceren Varış Ünsal, süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

"Müvekkilim adına tüketici mahkemesinde menfi tespit davası açtık ve tüm kredi ödemelerinin durdurulmasına karar verildi. Ancak banka, bu tedbir kararına aykırı şekilde kredi ödemelerini icra yoluyla tahsil etmeye çalıştı ve müvekkilin maaşına haciz koydu. Biz de mahkemeye başvurarak bankanın cezalandırılmasını talep ettik."



Mahkeme, tüketiciyi koruyan kanunlara uygun olarak

- 6100 sayılı HMK m.398 uyarınca disiplin hapsi,

- 5237 sayılı TCK m.60 ve Kabahatler Kanunu m.43/A kapsamında 250.000 TL para cezası kararı verdi.



Avukat Ünsal, bu kararın tüketiciler için büyük önem taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu karar, tüketicilerin yalnız olmadığını ve yargının onları koruyacağını gösteriyor. Bankaların keyfi ve hukuka aykırı işlemlerine karşı caydırıcı bir emsal oluşturdu. Bundan sonra hem tüketiciler haklarını daha cesurca arayacak hem de bankalar daha dikkatli davranmak zorunda kalacak."

