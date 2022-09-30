Bankada herkes müdür beyin gördüğü rüyayı konuşuyor. Bankanın CEO'sunun oyunculuk yeteneği herkesi şok etti.

Denizbank, 25. kuruluş yıl dönümünü Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlediği özel bir gece ile kutlandı. Zorlu'da seçkin konukların katılımıyla kutlanan törene, Genel Müdür Hakan Ateş'in oynadığı sürpriz kısa film damga vurdu.

Törende 1500'ü aşkın davetli bulunurken birçok ünlü ve sanatçı isim de katıldı. Fazıl Say'ın performansıyla başlayan gece, Sertab Erener ve İtalyan Mario Frangoulis'in, İspanyolca şarkılarıyla renklendi. Esprileriyle katılımcıları kahkahaya boğan Genel Müdür Hakan Ateş için hazırlanan skeç ise törene damgasını vuran konu oldu.

İZLEYİCİLERİ KIRDI GEÇİRDİ

25 yıldır Denizbank Genel Müdürlüğü yapan Hakan Ateş'in, 2078 yılında hala bankanın genel müdürü olduğunu mizahi şekilde anlatan skeç, konukları güldürdü. Sürpriz skeçte Denizbank üst yönetimi oynadı.