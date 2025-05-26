Bankada parası olan yaşadı! İşte en yüksek faiz oranını veren bankalar

Bu bankalar faizi zirveye çekti: 18 banka tek tek açıkladı: İşte en yüksek faiz veren bankalar...

BANKALAR FAİZ ORANLARINI ZİRVEYE TAŞIDI: İŞTE EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR

Mevduat faizlerinde yaşanan hızlı artışla bankalar, yüksek faiz oranlarıyla müşteri çekmek için rekabeti artırdı. Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi büyük bankaların yanı sıra birçok banka, cazip vadeler ve kampanyalarını kamuoyuna duyurdu.

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’ya yükseltmesinin ardından vadeli mevduat faizleri yüzde 50’nin üzerine çıktı. Özellikle 32 günlük vadede bazı bankalar yüzde 53’e kadar çıkan faiz oranları sunuyor.

FAİZ ORANLARI VE ŞUBE AVANTAJLARI

Faiz oranları bankadan bankaya ve müşterinin para miktarına göre değişiklik gösteriyor. Şube üzerinden yapılan birebir görüşmelerde, bankalar rekabet nedeniyle ek 1-2 puan faiz verme konusunda esneklik sağlayabiliyor. Uzmanlar, daha yüksek faiz almak isteyen yatırımcıların doğrudan banka şubeleriyle iletişime geçmesini tavsiye ediyor.

Ayrıca, yurtiçinde resmi kuruluşlar ve kredi-finansal kuruluşlar dışındaki müşterilerin TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduatları 950 bin TL’ye kadar sigorta kapsamında bulunuyor.

32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI