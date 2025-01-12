Faizler için önemli karar! Merkez Bankası açıkladı

TCMB’nin faiz politikasına ilişkin piyasada oluşan beklentilere yönelik yeni açıklamalar geldi. Bloomberg’in haberine göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, kapalı kapılar ardında bankacılara faiz indirimlerinin hızının enflasyon seyrine bağlı olacağını söyledi. Akçay, piyasalarda her toplantıda otomatik faiz indirimi yapılacağı yönündeki algının doğru olmadığını belirtti.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, TCMB yönetimi, faiz indirimlerinin piyasa beklentilerinde olduğu gibi kesintisiz ve hızlı bir süreç olmayacağını vurguluyor. Akçay’ın bankacılara yaptığı açıklamada, faiz kararlarının her toplantıda enflasyon trendi dikkate alınarak şekilleneceğini ifade ettiği aktarıldı.

Piyasalarda, yıl içinde planlanan sekiz Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının tamamında ciddi faiz indirimleri yapılacağı beklentisi hakim. Bloomberg anketine göre, yıl sonu politika faizinin %30 seviyesine düşmesi öngörülüyor. Türev piyasalar ise bu oranı %31,8 olarak fiyatlıyor.

Öte yandan, Barclays ve Türkiye Ekonomi Bankası ekonomistleri, her toplantıda 250 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini açıklamıştı. Ancak Akçay’ın açıklamaları, Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinden farklı bir yol izleyebileceğine işaret ediyor.

TCMB yetkilileri ayrıca, son dönemde döviz kredilerindeki artışın dikkat çekici olduğunu belirterek, bankaların kredi portföy büyüme limitinin %1,5’ten %1’e düşürülmesi kararında bu faktörün etkili olduğunu bildirdi.

Bir sonraki PPK toplantısı 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Analistler, bu toplantıda 250 baz puanlık bir indirim daha beklerken, Mart ayında enflasyondaki olası yükseliş nedeniyle Merkez Bankası’nın faiz politikasında frene basabileceği öngörülüyor. Ekonomistler, TCMB’nin Mart toplantısını pas geçerek daha şahin mesajlar vermesinin, enflasyon beklentilerini kontrol altına almak açısından kritik olabileceğini değerlendiriyor.