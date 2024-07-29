Bankada parası olanlara hayati uyarı. Son 48 saat kaldı

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Bankada parası olanlara hayati uyarı. Son 48 saat kaldı

Banka hesabı olan milyonları ilgilendiriyor. Dikkat son 2 gün kaldı...

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