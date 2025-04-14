Bankalar ansızın el koyabilirler. Alarm zilleri çalıyor

Türkiye turizm sektöründe faaliyet gösteren otellerin borç yükü, 10 milyar dolara yaklaşmış durumda. Sektör temsilcileri, bu durumun vefa anlaşmalarının sona ermesiyle birlikte bankaların otellere el koyma riskini artırdığını belirtiyor.

Cumhuriyet'teki habere göre; Turizm sektörünün önemli aktörleri, otellerin borç yükünün 10 milyar dolara yaklaştığını ve vefa anlaşmalarının sona ermesiyle birlikte bankaların otellere el koyma riskinin arttığını belirtiyor. İşte bu durumun detayları ve olası etkileri:

Türkiye'nin turizm sektöründe, resmi açıklamalara rağmen, gerçekler oldukça endişe verici bir seyir izliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun turizmde rekorlar kırıldığını belirtmesine karşın, sektör temsilcilerine göre durum pek de parlak değil.

Özellikle pandemi sonrası otellerin borçları hızla artıyor ve bankaların el koyma tehdidi büyük bir tehlike oluşturuyor. Pandeminin ardından 10 milyar doları aşan bu borç yükü, sektörün geleceği için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Türkiye'nin turist ağırlama kapasitesinin, gelen turist sayısıyla orantılı olmadığı vurgulanıyor. 56 milyon turist hedefi bir yana, mevcut yatak kapasitesinin bile bu talebi karşılamakta yetersiz kaldığı ifade ediliyor.

Özellikle 2023'te Antalya ve İstanbul gibi turizm merkezlerinde otel doluluklarında ciddi düşüşler yaşanmış. İstanbul'da doluluk oranı yüzde 74.6'dan yüzde 65.2'ye, Antalya'da ise yüzde 62.2'den yüzde 56.2'ye gerilemiş.

Sektör temsilcileri, turist sayılarının ve gelirlerin gerçekçi olmadığını savunuyor. Transit yolcuların turist olarak sayılmasının yanıltıcı olduğunu belirten temsilciler, bu durumun sektördeki zorlukları artırdığını ifade ediyor.

Otellerin pandemi dönemini yüksek kredi borçlarıyla kapattığı ve borçların hala artmakta olduğu kaydediliyor.

Bununla birlikte, otellerde işgücü eksikliği ve istihdam sorunları da yaşanıyor. Türk turistlerin alım gücündeki düşüşün, lüks otellerin ayakta kalma şansını azalttığı belirtiliyor.

Türk turistlerin seyahat etme imkanlarının sınırlı olmasıyla, sektörde gelirlerin daha da düşeceği öngörülüyor.

Bu olumsuz tabloya rağmen, sektör temsilcileri umutlarını koruyor ancak önümüzdeki dönemde daha zorlu günlerin beklediğini öngörüyorlar.