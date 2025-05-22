Bankalar arası rekabet vatandaşa yaradı: Taşıt kredilerinde yeni dönem!

Farklı sebepler ve değişen ihtiyaçlardan dolayı araç almayı planlayan vatandaşlar mevcut ekonomik koşullar sebebiyle kredilere yöneliyor. Vatandaşların en çok yöneldiği kredilerden biri ise 12 ay vadeli planlara sahip krediler oluyor.

FAİZSİZ KREDİLER ÖN PLANDA!

Yeni müşteri çekmek isteyen ve müşteri portföyünü genişletmek isteyen bankalar bu kapsamda müşterilerine yeni ve farklı olanaklar sunabiliyor. 50.000 TL ile 75.000 TL arasında değişen tutarlarda 3 ay ila altı 6 vadeli faizsiz krediler rekabet ortamında ön plana çıkıyor



Bazı bankalar yeni müşterilere özel belirli tutarlarda sınırlı faizlere dayanan kampanyalar sunuyor. Seçenekler arasında genellikle 3 ila 6 ay gibi kısa vade imkanları sunan 50.000 ila 75.000 TL’ye kadar verilen ödemeler ön plana çıkıyor.

İşte banka banka detaylar…



Enpara: 6 ay vadeyle 50.000 TL faizsiz kredi

QNB Finansbank: 3 ay vadeli 50.000 TL kredi + 25.000 TL taksitli nakit avans

Garanti BBVA: 3 ay vadeli toplam 75.000 TL'ye kadar faizsiz destek

İş Bankası: 3 ay vadeli 25.000 TL avans + 1 ay vadeli 30.000 TL ek hesap