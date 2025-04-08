Bankalar Birliği ATM'ler ile ilgili o iddiayı yalanladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), sosyal medyada yayılan "20 bin TL altındaki nakit çekim işlemlerinin sadece ATM'lerden yapılabileceği" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Birliğin yaptığı yazılı açıklamada, "Dijital platformlarda yer alan bazı haberlerde bankaların müşterilerini 20 bin TL'ye kadar olan işlemler için ATM'lere yönlendirdiği iddia edilmiş ve bunun TBB kararı olduğu belirtilmiştir. Türkiye Bankalar Birliği'nin böyle bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır" denildi.

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Açıklamada, banka müşterilerinin nakit çekim işlemlerini hem şubelerden hem de ATM'lerden gerçekleştirmeye devam edebileceği vurgulandı. TBB, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.