Bankalar çılgın yarışa girdi. 90 günde 120 bin lira faiz

Mevduat faizleri yükselti müşteri kapma yarışına girişti. KKM'denTürk lirası mevduatta dönüşlerin artması, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 40'a çıkarmasıyla birlikte faizler son 20 yılın zirvesine oturdu. 1 Milyon liranın üç aylık vadesinde ise 120 bin liraya yaklaşan faizler dillendirilmeye başlandı

KAYNAK: Haber Merkezi
Bankalar çılgın yarışa girdi. 90 günde 120 bin lira faiz

Merkez Bankası politika faizin yüzde 40'a çıkardı, bankalarda faiz yarışa girişti. Yükselen TL mevduat faizlerinde tasarruf sahipleri bankaların radarına girdi. Bankalar arasında rekabet öyle kızıştı ki müşteri kapma yarışı büyüdü. TCMB’nin bankaları Kur Korumalı Mevduatlarını azaltılması yönündeki direktifleri bankaların faiz yarışına girmesinde etkili oldu.

Bankalarda iki haftalık mevduat faizi yükselişi yüzde 3,5'lara yaklaştı. Müşteri kapma yarışına girişen bankalar verdikleri faiz oranı yüzde 49'u aştı. 10 milyon liranın üzerindeki paralara ize bankalar yüzde 50'nin üzerinde faiz teklif ediyor.

1 MİLYON TL ÜÇ AYDA TEKLİF EDİLEN RAKAM 120 BİN LİRAYA YAKLAŞTI

KKM dönüşleriyle birlikte mevduatların TL'ye dönüşmesiyle birlikte bankaların ödediği faizler faizler çılgın rakamlara ulaştı. 90 günlük vadelere teklif edilen faiz 120 bin liraya ulaştı.10 milyon TL’ye aşan mevduatlarda ise özel faizler uygulanmaya başlandı.

KKM'den dönüşlerde yoğun bir döviz talebi olduğu belirtilirken, bankaların bunu önlemek için ek teklifler sunuyor.

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