Bankalar emeklilere para yağdıracak! Promosyon tutarları yok artık dedirtti

Temmuz zammıyla birlikte emekli maaşlarında da tutarların değişiklik göstermesi bankaların promosyon tutarlarını güncellemelerine sebebiyet verdi. Bankaların promosyon tutarlarında yapılan değişiklik, hayat pahalılığı karşısında emeklilerin biraz olsun nefes almasına da olanak tanıyor. Bu nedenle bir çok emekli bankaların promosyon tutarlarını ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki bankaların promosyon tutarlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar ne yapmalı?

Artan maaşları bankalar arası rekabeti de kızıştırdı. Emekli vatandaşlar istedikleri takdirde daha avantajlı bir kampanyaya katılmak için bankalar değiştirebiliyor. Ancak bunun için eski bankaya kalan promosyon tutarını iade etmeniz gerekiyor. Bunun ardından e-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemi yapmalısınız, yeni bankanıza seçtikten sonra o bankanın teklif ettiği promosyon anında alınabiliyor. Bir bankadan başka bir bankaya geçiş işlemi genellikle bir gün içerisinde tamamlanabiliyor.

Öte yandan maaşınızı aynı bankadan almaya devam etmek istiyorsanız mevcut taahhütünüzle ilgili kalan süreyle alakalı bir hesap yapılması gerekiyor. Bu işlemde daha önce aldığınız promosyon tutarı 36 aya bölünüyor ve çıkan tutar kalan ay sayısı ile çarpılarak iade edilecek miktar belirleniyor.

Tüm bu adımların ardından bu tutar düşünülerek ödeme gerçekleştiriliyor ya da doğrudan iade alınarak yeni promosyon o şekilde tarafınıza veriliyor. Bazı bankaların güncel promosyon tutarları şöyle şekilleniyor;



Akbank: Aylık maaş 10.000 TL altı: 6.250 TL

10.000-14.999 TL arası: 10.000 TL

15.000-19.999 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Albaraka Türk: Maaş 10.000 TL altında: 6.500 TL

10.000-14.999 TL arası: 10.400 TL

15.000-19.999 TL arası: 13.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.600 TL

DenizBank: Maaş 10.000 TL altında: 5.000 TL

10.000-14.999 TL arası: 8.000 TL

15.000-19.999 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Ek avantajlarla birlikte promosyon tutarı 17.000 TL'den 27.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Garanti BBVA: Maaş 10.000 TL altında: 6.250 TL

10.000-14.999 TL arası: 10.000 TL

15.000-19.999 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL