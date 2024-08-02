Bankalar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen kemer sıkma politikaları kapsamında kredilere yüksek faizler getirilmiş, çekilen kredilerin de vadeleri düşürülmüştü.
Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun altında ezilen vatandaşlar son çare olarak gördükleri krediyi de çekemez duruma gelmişti.
8 dev banka ise yeni müşterilerine özel faizsiz kredi imkanı vereceğini açıkladı. Yapılan açıklama, kredi ihtiyacı olan vatandaşları bir nebze olsun rahatlatacak.
Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kredi kampanyaları arasında büyük avantaj sunan bankalar sırasıyla şöyle,
TEB
TEB kampanya yaptığı kampanyada 35 bin TL faizsiz kredi sunuyor. Banka yeni kampanyası kapsamında yeni müşterilere özel faizsiz,
6 ay vade ile 10 bin TL, 3 ay vade ile 25 bin TL’ye kadar çıkan taksitli nakit avans fırsatı veriyor.
QNB FİNANSBANK
Yapmış olduğu kampanyalarla vatandaşların dikkatini çeken QNB Finansbank bu kez yeni müşterilerine özel yeni kampanyasını açıkladı. Banka yeni kampanyası dahilinde yeni müşterilerine faizsiz,
6 ay vade ile 10 bin TL,
3 ay vade ile, 20 bin TL’ye kadar çıkan taksitli nakit avans imkanı sunacağını açıkladı.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA da yeni müşterilerine kredi imkânı veren bankalar arsında yer alıyor. Banka yaptığı kampanya kapsamında yeni müşterilerine özel faizsiz,
6 ay vade ile 20 bin TL ihtiyaç kredisi imkanı veriyor.
AKBANK
Akbank, gerçekleştirdiği kampanya dahilinde yeni müşterilerine özel ihtiyaç faizsiz ihtiyaç kredisi sunacağını resmî web sitesi üzerinden açıkladı.
Banka kampanya dahilinde faizsiz, 6 ay vade ile 20 bin TL kredi imkanı sunuyor.
ENPARA
Enpara da müşteri portföyünü genişletmek amacıyla yeni müşterilerine özel faizsiz kredi imkanı veriyor. Enpara gerçekleştirdiği kampanya dahilinde yeni müşterilerine özel faizsiz,
3 ay vade ile 20 bin TL masrafsız kredi veriyor.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası müşteri portföyünü genişletmek için bünyesine yeni katılan tüketicilere özel,
3 ay vade ile faizsiz 25 bin TL taksitli nakit avans veriyor.
DENİZBANK
Denizbank yeni kampanyasını resmi web sitesi üzerinden açıklayarak yeni müşterilerine özel faizsiz,
6 ay vade ile 10 bin TL kredi,
3 ay vade ile 15 bin TL taksitli nakit avans sunacağını açıkladı.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi duyurduğu yeni kampanya çerçevesinde yeni müşterilerine özel fazisiz,
3 ay vade ile 20 bin TL nakit avans sunacağını açıkladı.