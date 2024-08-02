Bankalar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat

QNB FİNANSBANK

Yapmış olduğu kampanyalarla vatandaşların dikkatini çeken QNB Finansbank bu kez yeni müşterilerine özel yeni kampanyasını açıkladı. Banka yeni kampanyası dahilinde yeni müşterilerine faizsiz,

6 ay vade ile 10 bin TL,

3 ay vade ile, 20 bin TL’ye kadar çıkan taksitli nakit avans imkanı sunacağını açıkladı.