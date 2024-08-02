Bankalar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat

Bankalar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat
Kaynak: Haber Merkezi

8 dev banka müşterilerine faizsiz kredi imkanı sunacağını açıkladı. İşte faizsiz kredi veren bankalar ve miktarları…

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Bankalar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat 1

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen kemer sıkma politikaları kapsamında kredilere yüksek faizler getirilmiş, çekilen kredilerin de vadeleri düşürülmüştü.

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Bankalar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat 2

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun altında ezilen vatandaşlar son çare olarak gördükleri krediyi de çekemez duruma gelmişti.

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Bankalar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat 3

8 dev banka ise yeni müşterilerine özel faizsiz kredi imkanı vereceğini açıkladı. Yapılan açıklama, kredi ihtiyacı olan vatandaşları bir nebze olsun rahatlatacak.

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Bankalar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat 4

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kredi kampanyaları arasında büyük avantaj sunan bankalar sırasıyla şöyle,

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Bankalar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat 5

TEB

TEB kampanya yaptığı kampanyada 35 bin TL faizsiz kredi sunuyor. Banka yeni kampanyası kapsamında yeni müşterilere özel faizsiz,

6 ay vade ile 10 bin TL, 3 ay vade ile 25 bin TL’ye kadar çıkan taksitli nakit avans fırsatı veriyor.

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Bankalar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat 6

QNB FİNANSBANK

Yapmış olduğu kampanyalarla vatandaşların dikkatini çeken QNB Finansbank bu kez yeni müşterilerine özel yeni kampanyasını açıkladı. Banka yeni kampanyası dahilinde yeni müşterilerine faizsiz,

6 ay vade ile 10 bin TL,

3 ay vade ile, 20 bin TL’ye kadar çıkan taksitli nakit avans imkanı sunacağını açıkladı.

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Bankalar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat 7

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA da yeni müşterilerine kredi imkânı veren bankalar arsında yer alıyor. Banka yaptığı kampanya kapsamında yeni müşterilerine özel faizsiz,

6 ay vade ile 20 bin TL ihtiyaç kredisi imkanı veriyor.

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Bankalar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat 8

AKBANK

Akbank, gerçekleştirdiği kampanya dahilinde yeni müşterilerine özel ihtiyaç faizsiz ihtiyaç kredisi sunacağını resmî web sitesi üzerinden açıkladı.

Banka kampanya dahilinde faizsiz, 6 ay vade ile 20 bin TL kredi imkanı sunuyor.

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Bankalar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat 9

ENPARA

Enpara da müşteri portföyünü genişletmek amacıyla yeni müşterilerine özel faizsiz kredi imkanı veriyor. Enpara gerçekleştirdiği kampanya dahilinde yeni müşterilerine özel faizsiz,

3 ay vade ile 20 bin TL masrafsız kredi veriyor.

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Bankalar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat 10

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası müşteri portföyünü genişletmek için bünyesine yeni katılan tüketicilere özel,

3 ay vade ile faizsiz 25 bin TL taksitli nakit avans veriyor.

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Bankalar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat 11

DENİZBANK

Denizbank yeni kampanyasını resmi web sitesi üzerinden açıklayarak yeni müşterilerine özel faizsiz,

6 ay vade ile 10 bin TL kredi,

3 ay vade ile 15 bin TL taksitli nakit avans sunacağını açıkladı.

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Bankalar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat 12

YAPI KREDİ

Yapı Kredi duyurduğu yeni kampanya çerçevesinde yeni müşterilerine özel fazisiz,

3 ay vade ile 20 bin TL nakit avans sunacağını açıkladı.

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