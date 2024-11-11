Bankalar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat

AKBANK

Akbank 6 ay vadeli 0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkânı veriyor. Kampanyadan Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından tıklayarak yalnızca ilk defa müşteri edinimi sürecini tamamlayan vatandaşlar faydalanabiliyor.

QNB

QNB Finansbank yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizli 6 ay vadeli, 3 bin 333 taksitle 20.000 TL kredi imkânı tanıyor. Öte yandan yüzde 0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans veriliyor. Böylece toplam 45 bin TL veriliyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan kişilere 25.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans imkânı tanıyor. Faizsiz Taksitli Nakit Avans ise 3 (dahil) ay vade içni geçerli. Kampanyadan yararlanmak için kullanılacak taksitli nakit avans tutarı 300 TL ile 25.000 TL arasında. Kampanyadan İş Bankası müşterisi olan kişiler yararlanabiliyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans veriyor

Kampanyadan 1-15 Kasım tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil'i indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerleyip ilk kez müşteri olanlar yararlanıyor.

ING

ING Bank, yeni ING'lilere özel faizsiz 3 ay vadeli 25.000 TL'ye kadar nakit avans ve 5.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli kredi imkanı sunuyor.

DENİZBANK

Denizbank yeni müşterilerine özel, 3 ay vadeli 15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli 10.000 TL'ye varan yüzde 0 faizli kredi fırsatı tanıyor. Böylece toplamda 25 bin TL faizsiz kredi veriyor. Kampanyadan 30 Eylül'e kadar MobilDeniz'i indirip "Müşteri Ol" diyenler yararlanıyor.

ALBARAKA

Albaraka Türk yeni müşterilere özel 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) faizsiz 15.000 TL finansman imkânı sunuluyor. Kampanyadan 01 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında Albaraka Mobil'i indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerleyerek ilk defa Albarakalı olanlar yararlanabiliyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası 1 Kasım-31 Aralık arasında Ziraat Mobil'den Ziraat Süper Şube müşterisi olan ve Bankkart Kredi Kartı başvuruları onaylananlara toplam 2.500 TL'ye kadar Bankkart lira hediye ediyor.

TEB

TEB Bankası yeni gelen müşterilerine özel %0 başlayan faiz oranıyla 6 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Faiz oranları müşteri özelinde findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.