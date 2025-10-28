Faizsiz kredi kampanyası, 2025 Ekim ayında bazı bankaların resmi internet siteleri ve SMS kanalları aracılığıyla duyuruldu. Bankanın ilk kez müşterisi olacak olan kişilere takdim edilen sıfır faizli kredi imkanı, koşulları cazip bulan vatandaşların ilgisini çekiyor.

Müşteri portföyünü arttırmak için yeni müşteri çağrısı yapan pek çok banka, nakit avans ve kredi miktarları ile 90 bin TL'ye kadar finansman imkanı sağlıyor. Yeni müşteri olma şartının dışında bazı özel koşulları da içerisinde barındıran kampanyalar, bankalar tarafından sınırlı sürede sınırlı sayıda müşteriyi kapsayacak şekilde düzenleniyor.

İşte faizsiz kredi veren bankalar…

DenizBank: 65.000 TL faizsiz kredi ve 25.000 TL faizsiz nakit avans ile toplam 90.000 TL ile en yüksek tutarı sunuyor.

QNB Finansbank: 60.000 TL kredi ve 25.000 TL avans ile toplam 85.000 TL finansman sağlıyor.

Garanti BBVA: 50.000 TL sigortasız kredi ve 25.000 TL taksitli avans ile toplam 75.000 TL destek veriyor.

Enpara (QNB): 6 ay vade ile sektördeki en uzun geri ödeme süresini sunan 60.000 TL'lik faizsiz kredi ile öne çıkıyor.

Akbank: 35.000 TL (6 ay vadeli) kredi ve 25.000 TL (3 ay vadeli) taksitli avans ile toplam 60.000 TL sunuyor.

ING Bank: 30.000 TL Destek Hesap ve 25.000 TL Taksitli Avans ile toplam 55.000 TL sağlıyor.

ON (Burgan Bank): Çok kısa vadeli ihtiyaçlar için 1 ay vadeli Süper Ek Hesap ile 50.000 TL sunuyor.

Şartlar ve koşullar için bankaların internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz