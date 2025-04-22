Bankalar hareket geçti! Kredi kartı limitleri kullanıma kapatılacak!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bankalar hareket geçti! Kredi kartı limitleri kullanıma kapatılacak!

Altın fiyatındaki rekor yükseliş vatandaşları altın için harekete geçirdi. Bunun üzerine bankalar müşterilerine mesaj göndererek; 'Nakit avans yoluyla döviz/altın/kripto varlık alımları gerçekleştirmeniz halinde kredi kartı limitiniz kullanıma kapatılabilir' uyarısında bulundu.

Ons altın, bu sabah 3 bin 500 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altın fiyatlarında yaşanan rekor yükselişin ardından çok sayıda kişi ihtiyaç kredisi ya da kredi kartlarının nakit avans limitlerini kullanarak altın satın almaya başladı. Yatırım alışkanlıklarında değişikliğe neden olan bu durum, bankaları harekete geçirdi.

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ÇOK SAYIDA MÜŞTERİYE MESAJ GÖNDERİLDİ

Altın fiyatlarında tarihi yükselişler yaşanıyor. Çeyrek altının 7 bin 100 liraya ulaşmasına neden olurken, çok sayıda banka müşterisinin ihtiyaç kredisi ya da kredi kartının nakit avans limitini kullanarak altın yatırımı yaptığı ortaya çıktı.

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Bu duruma karşı hızla harekete geçen bankalar, kart ekstrelerindeki bilgilendirme notunun yanı sıra çok sayıda müşteriye uyarı mesajı gönderdi.

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Gönderilen mesajda "Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir." ifadelerine yer verildi.

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