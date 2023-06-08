Bankalar kredilerde frene bastı. Tüketici kredilerinde büyük gerileme yaşandı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 9 trilyon 261 milyar 513 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredilerinde yaşanan düşüş dikkat çekti

Bankalar kredilerde frene bastı. Tüketici kredilerinde büyük gerileme yaşandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 2 Haziran itibarıyla 132 milyar 631 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 9 trilyon 128 milyar 882 milyon liradan 9 trilyon 261 milyar 513 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 122 milyar 25 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,2 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 421 milyar 94 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE 2 MİLYAR LİRALIK DÜŞÜŞ

Tüketici kredilerinde bankaların ayak diremesi ve bunun yanında faizlerin de artmasıyla birlikte Tüketici kredilerinde büyük düşüş yaşandı. Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 2 Haziran itibarıyla 2 milyar 615 milyon lira azalışla 1 trilyon 366 milyar 261 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 434 milyar 175 milyon lirası konut, 80 milyar 87 milyon lirası taşıt ve 851 milyar 999 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 14 milyar 565 milyon lira artarak 1 trilyon 118 milyar 546 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 22 milyar 11 milyon lira artarak 721 milyar 423 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 376 milyar 588 milyon lirası taksitli, 344 milyar 835 milyon lirası taksitsiz oldu.(AA)

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