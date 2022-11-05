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Bankalar mont kredisi dağıtmaya başladı. Ekonomi iyi diyenler bu habere iyi baksın

Türkiye sonunda bugünleri de gördü. Yapılan zamlarla vatandaşlar ihtiyaçlarını alamaz hale gelirken giyim eşyaları için 36 ay vadeli kredi dönemi başladı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 14:27
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Bankalar mont kredisi dağıtmaya başladı. Ekonomi iyi diyenler bu habere iyi baksın

Bankalar mont kredisi dağıtmaya başladı. Ekonomi iyi diyenler bu habere iyi baksın
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Türkiye’de ekonominin geldiği içler acısı durum Türk vatandaşını her geçen gün daha zor durumda bırakıyor.

Kış aylarının gelmesiyle vatandaşların mont almak istemesi bir zorluğu daha ortaya çıkardı. Ortalama 2 bin lirayı bulan mont fiyatları bazı markalarda 5-6 bin liraya kadar çıkınca sabit gelirler için mont almak imkansız hale geldi.

Habertürk TV’nin haberine göre bazı bankalarla anlaşan e-ticaret siteleri mont satışları için 36 vadeli krediler açmaya başladı.

İşte o kredi:

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