Bankalar peş peşe mesaj atıp uyardı. Hesaplarınız çalınmış olabilir

Ülkemizde bazı yasaların ihlali sebebiyle erişime kapatılan Instagram hala erişime açılmadı. Bu sebeple vatandaşlar Instagram'a girebilmek için çeşitli VPN uygulamalarını telefonlarına, tabletlerine ve bilgisayarlarına indirerek uygulamaya giriş yapıyorlar.

VPN uygulamaları Instagram’a sorunsuz bir şekilde erişim sağlıyor. Ancak bazı güvenlik sorunlarına da yol açıyor.

BANKALAR SMS GÖNDEREREK UYARDI

Son zamanda artan VPN kullanımı sonrası bankalar, müşterilerini dolandırıcılık risklerine karşı uyarmaya başladı.

Örnek verecek olursak, AKBANK geçtiğimiz günlerde bünyesinde bulunan müşterilerine SMS yoluyla bir uyarı gönderdi. Banka, VPN aracılığıyla internet erişimi sağladığınızda sahte siteler ve uygulamalarla karşılaşma riskiniz olduğuna dikkat çekiyor. Dolandırıcılar, bankaların adını ve logosunu kullanarak sadece Instagram'a erişmek isteyen vatandaşları hedef alıyor.

BANKADAKİ TÜM PARANIZDAN OLABİLİRSİNİZ

Bu uyarı sadece VPN için geçerli değil. Korsan yayın yapan uygulamaların da risk altında olduğu bildiriliyor. AKBANK, bu tür uygulamaların banka hesaplarınızı tehlikeye atabileceğini belirtiyor. Instagram’a erişim sağlamak isterken, tüm paranızdan olabilirsiniz.

DOLANDIRICILAR VPN KULLANICILARINI TERCİH EDİYOR

Bankaları harekete geçiren bir diğer neden ise, kullanıcıların farklı şehirlerden erişim izni istemesi. Sahte uygulamalar aracılığıyla hesaplara erişim sağlamak isteyen dolandırıcılar, son zamanda VPN kullanıcılarını hedefine almış durumda.

Bu sebeple, özellikle ücretsiz bir şekilde indirilen VPN uygulamalarının büyük sorunlar yaşamanıza sebep olabileceği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.