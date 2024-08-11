Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti

Emekliler, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini merakla takip ediyor. İşte Ağustos ayına dair güncel banka promosyonları...

Tam 13 banka, Ağustos ayı için emeklilere özel promosyon kampanyalarını açıkladı. Promosyon tutarları en yüksek seviyelere ulaşırken, hangi bankanın ne kadar verdiği emekliler tarafından yakından izleniyor. İşte detaylı banka promosyonları:

Emekli promosyon kampanyaları, SGK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle emekliler, Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA gibi büyük bankaların sunduğu Ağustos ayı kampanyalarını titizlikle araştırıyor.