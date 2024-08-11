Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti

Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti
Kaynak: Haber Merkezi

Emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı haline gelen banka promosyonları, Ağustos ayında 20 bin TL seviyesine yaklaştı.

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Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti 1

Emekliler, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini merakla takip ediyor. İşte Ağustos ayına dair güncel banka promosyonları...

Tam 13 banka, Ağustos ayı için emeklilere özel promosyon kampanyalarını açıkladı. Promosyon tutarları en yüksek seviyelere ulaşırken, hangi bankanın ne kadar verdiği emekliler tarafından yakından izleniyor. İşte detaylı banka promosyonları:

Emekli promosyon kampanyaları, SGK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle emekliler, Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA gibi büyük bankaların sunduğu Ağustos ayı kampanyalarını titizlikle araştırıyor.

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Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti 2

Özellikle bugünlerde fark ödemelerini alan emekliler, bu bankaların sunduğu fırsatları değerlendirerek en yüksek promosyonu elde etmeye çalışıyor. Ağustos ayı promosyonlarında öne çıkan detaylar ve bankalar arasındaki farklar, emekliler için kritik bir karar aşaması oluşturuyor. Bu süreçte, bankaların sunduğu ek avantajlar da emeklilerin seçimlerini etkileyebilir.

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Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti 3

İŞTE 11 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlenmiştir.

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Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti 4

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

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Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti 5

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

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Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti 6

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilir. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilir. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

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Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti 7

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emekliler 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilir.

Maaş Tutarı Standart Promosyon

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL

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Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti 8

FİBABANKA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını bankadan almak isteyen SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır.

Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL,

10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL,

15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL

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Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti 9

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Maaş Aralığı Promosyon Tutarı

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL

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Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti 10

QNB FİNANSBANK

15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon

Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon

Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon

Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon

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Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti 11

TÜRKİYE FİNANS

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere;

9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL

10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

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Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti 12

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

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Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti 13

AKBANK

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı

Maaş Tutar Aralığı Toplam promosyon tutarı

0 - 9.999 TL 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri 15.000 TL

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Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti 14

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;

* 9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL
* 10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL
* 15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL
* 20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesi imzalandıktan sonraki 60 gün içinde, bireysel kredi kartlarıyla en az 1.000 TL harcama yapılması halinde, maaş baremi ne olursa olsun, ek olarak 1.000 TL ödül kazanılabiliyor.

Ayrıca, aynı 60 günlük süre içinde Yapı Kredi Mobil uygulamasına ilk kez giriş yapmanız veya uygulamayı yeniden aktif olarak kullanmaya başlamanız durumunda, dijital aktiflik şartını yerine getirerek maaş bareminden bağımsız olarak 500 TL ek nakit ödül kazanma fırsatı sunuluyor.

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Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti 15

ŞEKERBANK

Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor.

Buna göre maaş aralığı:

* 0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;
* 10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;
* 15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;
* 20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.

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Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti 16
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