Bankalar vatandaşa dolarını vermiyor. Bankaya dolarını çekmeye giden vatandaş duyduklarıyla şok oldu

Bankadan döviz çekemeyen vatandaş, yaşadığı şoku Ekşi Sözlük’te yayınladı.

Bankalar vatandaşa dolarını vermiyor. Bankaya dolarını çekmeye giden vatandaş duyduklarıyla şok oldu

Editör: Erhan Songur

"Bankaların dolar vermeme rezaleti" başlığıyla açılan paylaşımda, bir banka şubesinden 5000 dolar çekmek için randevu aldığını söyleyen vatandaş, kendisine en fazla 2000 dolar verebileceklerini ve Merkez Bankası’nın daha fazlasına onay vermediğini söylediklerini belirtti.

İşte Ekşi Sözlük'te yapılan açıklama;

Bugün bir banka şubesinden 5000 $ çekmek için randevu almıştık. Ama 2000 $ verebileceklerini, daha fazlasına merkez bankası tarafından onay verilmediğini söylediler. Randevulaştık. Bana söz verdiniz. dövizle borcum var. ödemem lazım. ama veremeyiz diyorlar. Bu bankaların tamamı batmak üzere mi? Seçimden sonra batacaklar mı?

Merkez bankasının rezervlerinin eridiğini belirten bazı ekonomistler de seçimden sonra vatandaşların bankalardan döviz çekmesine kota getirilebileceğini öne sürmüştü.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Son Haberler
Lidya Özdemiroğlu Mehmet Turgut'la görüntülendi. AVM'de panik anları Magazin
Lidya Özdemiroğlu Mehmet Turgut'la görüntülendi. AVM'de panik anları
Neden baktın kavgasında dövülerek öldürüldü Güncel
Neden baktın kavgasında dövülerek öldürüldü
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuruçeşmelilerle buluştu Güncel
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuruçeşmelilerle buluştu
İstanbul'da PKK propagandası operasyonu: 13 gözaltı Güncel
İstanbul'da PKK propagandası operasyonu: 13 gözaltı
Ünlü gazeteci Galatasaray'ın transfer detayını paylaştı Spor
Ünlü gazeteci Galatasaray'ın transfer detayını paylaştı
Karnabahar kalp hastalıklarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Karnabahar kalp hastalıklarına iyi geliyor
24 Mayıs Çarşamba TV yayın akışında ne var? 24 Mayıs Çarşamba bugün hangi diziler var? Keşfet
24 Mayıs Çarşamba TV yayın akışında ne var? 24 Mayıs Çarşamba bugün hangi diziler var?