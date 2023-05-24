Bankalar vatandaşa dolarını vermiyor. Bankaya dolarını çekmeye giden vatandaş duyduklarıyla şok oldu

Editör: Erhan Songur

"Bankaların dolar vermeme rezaleti" başlığıyla açılan paylaşımda, bir banka şubesinden 5000 dolar çekmek için randevu aldığını söyleyen vatandaş, kendisine en fazla 2000 dolar verebileceklerini ve Merkez Bankası’nın daha fazlasına onay vermediğini söylediklerini belirtti.

İşte Ekşi Sözlük'te yapılan açıklama;

Bugün bir banka şubesinden 5000 $ çekmek için randevu almıştık. Ama 2000 $ verebileceklerini, daha fazlasına merkez bankası tarafından onay verilmediğini söylediler. Randevulaştık. Bana söz verdiniz. dövizle borcum var. ödemem lazım. ama veremeyiz diyorlar. Bu bankaların tamamı batmak üzere mi? Seçimden sonra batacaklar mı?

Merkez bankasının rezervlerinin eridiğini belirten bazı ekonomistler de seçimden sonra vatandaşların bankalardan döviz çekmesine kota getirilebileceğini öne sürmüştü.