Bankalar yılın ilk çeyreğinde yüzde 35 kar etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mart 2025 dönemine ilişkin aylık sektör raporunu yayımladı. Rapora göre bankacılık sektörü yılın ilk çeyreğinde toplam 216,1 milyar TL net kâr elde etti.

Şubat ayında 70,9 milyar TL olan sektör kârı, Mart ayında 97,9 milyar TL’ye yükseldi.

Raporda sektörün toplam aktif büyüklüğü 36,1 trilyon TL olarak açıklandı. Bu rakam, 2024 yıl sonuna kıyasla yüzde 10,6 artış anlamına geliyor.

En büyük aktif kalem olan krediler 17,6 trilyon TL olurken, menkul değerler toplamı da 5,76 trilyon TL’ye ulaştı. Kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 1,93 seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık sektöründe mevduat hacmi, yılbaşına göre yüzde 11,9 artışla 21,1 trilyon TL’ye yükseldi. Sektörün özkaynakları 3,08 trilyon TL’ye, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 17,63 seviyesine çıktı.