Bankalara yeni talimat. Hazır olun zirve yapacak

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Bankalara yeni talimat. Hazır olun zirve yapacak

Ekonomist Atilla Yeşilada, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

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