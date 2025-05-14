Bankalarda bayram telaşı! ATM'den para çekme limitine güncelleme!

Bankalar, bayram öncesi ATM'lerden para çekme limitlerini artırdı.
Özellikle komisyonsuz para çekme limitleri yukarı çekilirken, QR kod ile işlem limitleri de yeniden düzenlendi.
Bankalar, Kurban Bayramı öncesinde artan nakit talebi nedeniyle ATM para çekme limitlerinde güncellemeye gitti.
6 Haziran'da başlayacak bayram öncesi yapılan bu hamleyle, vatandaşların kurbanlık alışverişlerini daha kolay gerçekleştirmesi amaçlanıyor.
ATM'lerde yeni dönem. Bankamatik kartını taktığınızda karşınıza bu ekran çıkacak
PARA ÇEKME LİMİTLERİ ARTIRILDI
Mayıs ayı itibarıyla devreye alınan yeni uygulamaya göre ATM’lerden yapılacak para çekme limitleri banka bazında şu şekilde belirlendi:
Türkiye İş Bankası: 20 bin TL
Vakıfbank: 20 bin TL
Fibabanka: 15 bin TL
Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, ING Bank, Enpara: 10 bin TL
Yeni nesil ATM’lerde QR kod ile para çekme ve para yatırma işlemleri de daha yüksek limitlerle yapılabilecek.