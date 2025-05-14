Bankalarda bayram telaşı! ATM'den para çekme limitine güncelleme!

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Bankalarda bayram telaşı! ATM'den para çekme limitine güncelleme!

Bankalardan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara sevindirici haber geldi. Birçok banka ATM'lerden para çekme limitlerinde güncellemeye gitti.

Bankalar, bayram öncesi ATM'lerden para çekme limitlerini artırdı.

Özellikle komisyonsuz para çekme limitleri yukarı çekilirken, QR kod ile işlem limitleri de yeniden düzenlendi.

Bankalar, Kurban Bayramı öncesinde artan nakit talebi nedeniyle ATM para çekme limitlerinde güncellemeye gitti.

6 Haziran'da başlayacak bayram öncesi yapılan bu hamleyle, vatandaşların kurbanlık alışverişlerini daha kolay gerçekleştirmesi amaçlanıyor.

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PARA ÇEKME LİMİTLERİ ARTIRILDI

Mayıs ayı itibarıyla devreye alınan yeni uygulamaya göre ATM’lerden yapılacak para çekme limitleri banka bazında şu şekilde belirlendi:

Türkiye İş Bankası: 20 bin TL

Vakıfbank: 20 bin TL

Fibabanka: 15 bin TL

Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, ING Bank, Enpara: 10 bin TL

Yeni nesil ATM’lerde QR kod ile para çekme ve para yatırma işlemleri de daha yüksek limitlerle yapılabilecek.

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