Bankalarda paladyum dönemi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a ilişkin tebliğde değişikliğe gitti.

Resmî Gazete’nin yayımlanan düzenlemeye göre, daha önce sadece altın, gümüş ve platin için geçerli olan ifadeler arasına "paladyum" da alındı. Tebliğde yapılan değişiklikle, bankaların işlem yapabileceği kıymetli madenler arasına paladyum da eklenmiş oldu.

Diğer yandan tebliğin çeşitli maddelerinde yer alan “gümüş ve platin” ibareleri “gümüş, platin ve paladyum” şeklinde güncellendi.

Böylece, altın, gümüş ve platinle birlikte paladyum da finansal işlemlerde daha geniş kapsamda değerlendirilebilecek.

PALADYUM NEDİR?

Paladyum, özellikle elektronik ve endüstriyel ürünler olmak üzere birçok üretim sürecinde kullanılan parlak, gümüş renkli bir değerli metaldir. Paladyum diş hekimliğinde, tıpta, kimyasal uygulamalarda, mücevherlerde ve yeraltı suyu arıtımında da kullanılır.

Platin grubu elementleri arasında yer alan paladyum, beyaz altının yapıtaşı olduğundan ötürü "beyaz altın" olarak da adlandırılmaktadır