Bankalardan art arda kredi kampanyası! Faizsiz kredi limitleri yükseldi! İşte detaylar

Yüksek kredi faizi döneminde bazı bankalar faizsiz, kısa vadeli, düşük tutarlı kredi vermeye devam ediyor. Yeni müşteri kazanmak, diğer bankalarla rekabet edebilmek adına bankalar faizsiz krediyi sunuyor.

VADELER NE KADAR?

Faizsiz kredilerde bankalar vadeyi kısa tutuyor ve 3-6 ay arasında vadelerde krediler sunuluyor.

FAİZSİZ KREDİ KULLANILMASI İÇİN ÖNEMLİ TAVSİYE!

Faizsiz krediyi kredi kartı borcu bulunanların öncelikle kullanması avantajlarına olacaktır. Kredi kartı borcu 50 bin lira olan birisi asgarisini ödedikten sonra kalan kısmına faiz işleteceğine, faizsiz krediyi kullanarak tüm borcunu kapatıp 6 ay boyunca faizsiz olarak taksit taksit geri ödeme imkanına sahip olabilir.

Bunun dışında kısa vadede elde edilmek istenen ancak finansman sorunları nedeniyle ertelenen planlar yapılabilir.

İŞTE FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR!

Son güncellemelerle birlikte 9 banka faizsiz kredi veriyor.

Enpara 50 bin lirayı 6 ay vadede, QNB 30 bin lirayı 3 ay vadede, Akbank 30 bin lirayı 6 ay vadede, Garanti BBVA 25 bin lirayı 6 ay vadede, 3 ay vadeli 25 bin lirayı nakit avans, Türkiye İş Bankası 25 bin lira taksitli nakit avans, 1 ay vadeli 30 bin lira ek hesap, Denizbank 3 ay vadeli 20 bin lira kredi, 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans, ON Dijital Bankacılık 20 bin lirayı 6 ay vadede, TEB 6 ay vadeli 30 bin lira kredi, 3 ay vadeli 25 bin lira nakit avans, Albaraka 25 bin lirayı 3 ay ertelemeli 6 ay vadeli olarak veriyor.

'İSTENMEYEN TUTAR' TEKLİFİNE DİKKAT!

Müşteri olduktan sonra kredi ve nakit avans başvurusu yapıldığı için bankalar limitlerin tamamını kullandırmayabiliyor. Bu durumda istenmeyen tutarlar teklif edilirse hesaplarınızı anında kapatabilirsiniz ve bankalarla ilişiğinizi kesebilirsiniz.