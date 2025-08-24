Bankalardan bedava 10 litre akaryakıt! Araç sahipleri dikkat

Kaynak: NTV
Ekonomide yaşanan dalgalanmalar sebebiyle son dönemlerde yapılan harcamalarda kredi kartları sıklıkla tercih ediliyor. Bu nedenle bankalarda farklı kampanyalar ön plana çıkmaya başladı. Bankalar tarafından benzin istasyonları ile yapılan anlaşmalar sayesinde kredi kartı kullanılarak gerçekleştirilen alışverişlerde sürücüler 500 TL’ye kadar yani yaklaşık olarak 10 litre yakıta varan indirim ve puan avantajı kazanabiliyor.

Son dönemlerde kredi kartı kullanımının artması ile birlikte bankalarda müşteri çekebilmek adına ve kredi kartına da avantajlı gösterebilmek için çeşitli kampanyalara imza atıyor milyonlarca araç sahibi de kredi kartı kullanıcılarına sunulan bu avantajlari takip ediyor. Belirli şartlar yerine getirildiği halinde bankaların müşterileri akaryakıt harcamalarında puan ya da doğrudan indirim kazanabiliyor.

NTV'de yer verilen habere göre, kampanyalar bölümünde 500 TL kadar indirim kazanmak mümkün. Bu da güncel fiyatlarla yaklaşık 10 litre akaryakıta denk geliyor.

İŞTE BANKA BANKA DEĞİŞEN AVANTAJ TABLOSU

Axess: Petrol Ofisi istasyonlarında 4 kez 900 liralık akaryakıt alımına 300 lira indirim veya puan.

Denizbank Bonus: Anlaşmalı istasyonlarda 5 kez 1500 liralık harcamaya 500 lira indirim veya puan.

Maximum: Opet ya da Sunpet istasyonlarında 4 kez 1000 liralık alımda 250 lira indirim.

Paraf: Total ve Moil istasyonlarında 4 kez 1000 liralık harcamaya 300 lira indirim.

TEB Bonus: Anlaşmalı istasyonlarda 2000 liralık akaryakıt alımına 250 lira indirim.

Troy: 1500 liralık akaryakıt alımına 100 lira indirim.

Vakıfbank World: Anlaşmalı istasyonlarda 4 kez 1000 liralık harcamaya 225 lira indirim.

Yapı Kredi World: Shell istasyonlarında 4 kez 1000 liralık akaryakıt alımına 300 lira indirim.

Ziraat Bankası Bankkart: Aytemiz istasyonlarında 4 kez 900 liralık alıma 300 lira, öte yandan anlaşmalı istasyonlarda 1500 liralık harcamaya 100 lira indirim veya puan.

