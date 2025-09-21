Bankalardan dev ATM adımı

Geçen yıl tanıtılan proje, farklı üreticilerin 30’a yakın modelden oluşan ATM ağını tek sistem altında birleştirdi. Yazılımların tekilleştirilmesi ve operasyonların merkezileştirilmesi sayesinde üye bankaların müşterileri işlemlerini daha hızlı ve avantajlı şekilde yapabiliyor.



TAM platformunun altyapısının genişlemeye açık olduğu belirtilirken, öncelikli hedefin kamu bankalarının mevcut 16 bin 500 ATM’sinin tamamını sisteme dahil etmek olduğu, daha sonra bu sayının 19 bine çıkarılmasının planlandığı ifade edildi.



AYLIK HACİM 150 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI



Projenin yürütücüsü Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri AŞ’nin ATM Analiz ve Test Müdürü Efe Berber, TEKNOFEST’te yaptığı açıklamada, “Şu anda kamu bankalarının 12 bin ATM’si 81 ilde faaliyette. Müşterilerimiz bu ATM’lerde tüm işlem setlerini kullanabiliyor. Aylık bazda 50 milyonun üzerinde işlem yapılıyor ve toplam hacim 150 milyar lirayı aşıyor” dedi.



TÜRK MÜHENDİSLERDEN GELİŞEN İŞLEM SETLERİ

Berber, Türkiye’de ATM’lerin adeta “mobil şube” işlevi gördüğünü vurgulayarak, “Avrupa’da ATM sadece para yatırma-çekme cihazı olarak bilinirken, bizde fatura ödemelerinden kurum işlemlerine kadar yüzlerce işlem yapılabiliyor. İşlem setlerimiz sürekli genişliyor” ifadelerini kullandı.



YENİ BANKALAR KATILABİLECEK



TAM’ın yazılım ve uygulamalarının tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini belirten Berber, 4 bin 500 ATM için planlamaların yapıldığını, bunların peyderpey platforma entegre edileceğini söyledi. Berber ayrıca, ilerleyen dönemde projeye diğer bankaların da katılabileceğini açıkladı.