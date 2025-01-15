Bankalardan faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar veriyor?

Merkez Bankası yılın son toplantısında faizi 250 baz puan indirdi. Bu adım sonrası ilk reaksiyon mevduat faizlerinde görülmüştü. Yüzde 56 seviyesinde olan en yüksek mevduat faizi oranı yüzde 53’e geriledi. Birçok banka da mevduat oranlarını yüzde 50 seviyesinin altına çekti.

FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ BÜYÜYOR!

Bankalar hem müşterilerini memnun etmek hem de yeni müşteriler kazanmak için sundukları faizsiz kredi kampanyalarında rakamları daha da yükseltmeye başladı. Rakamların yükselmesiyle birlikte geri ödeme durumuyla ilgili seçenekler de değişmeye başladı.

15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla en yüksek faizsiz kredi seçenekleri;

AKBANK: 55 BİN LİRA

6 ay vadeli 30.000 lira kredi

3 ay vadeli 25.000 lira taksitli avans

İŞ BANKASI: 55 BİN LİRA

3 ay vadeli 25.000 lira taksitli avans

1 ay vadeli 30.000 lira hesap

GARANTİ BANKASI: 50 BİN LİRA

6 ay vadeli 25.000 lira kredi

3 ay vadeli 25.000 lira taksitli avans

CEPTETEB: 50 BİN LİRA

6 ay vadeli 25.000 lira kredi

3 ay vadeli 25.000 lira taksitli avans

DENİZBAK: 45 BİN LİRA

3 ay vadeli 20.000 lira kredi

3 ay vadeli 25.000 lira taksitli avans

QNB: 45 BİN LİRA

6 ay vadeli 20.000 lira kredi

3 ay vadeli 25.000 lira taksitli avans