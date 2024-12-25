Bankalardan nakit para çekiminde belge isteneceği söylenmişti! O iddialara MASAK’tan ilk açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: AA
Bankalardan nakit para çekiminde belge isteneceği söylenmişti! O iddialara MASAK’tan ilk açıklama geldi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 1 Ocak 2025’ten itibaren bankalardan nakit çekimi ya da yatırımı sırasında belge talep edileceğine dair iddialara ilişkin bir açıklamada bulundu. MASAK, böyle bir uygulamanın söz konusu olmadığını vurguladı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde uygulama başlatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

"SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

MASAK, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik çalışmaların titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durum iken, Başkanlığımızca 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir."

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