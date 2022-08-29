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Bankalardan promosyon kaldırma girişimi: Emekliden zarar ediyoruz dediler

Yüksek promosyon verdiğini söyleyerek emeklileri kendine çekmek isteyen bankalardan “emeklilerden zarar ediyoruz” açıklaması yapıldı. Özel bir bankanın üst düzey yetkilisi yaptığı açıklamalarda bankaların promosyon kampanyalarını kaldırmaya hazırlandığını açıkladı.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 10:56
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 11:00
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Bankalardan promosyon kaldırma girişimi

Bankalardan promosyon kaldırma girişimi: Emekliden zarar ediyoruz dediler
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Yüksek enflasyona karşın bazı bankalar yüzde 400'e varan kâr oranı açıklamıştı. Emeklilere promosyon verme yarışına giren bankalar maaş taşıma şartıyla 8 bin TL'ye kadar promosyon vereceklerini söylemişlerdi. Ancak bankaların zarar ettikleri gerekçesiyle promosyon kampanyalarına son verecekleri duyuruldu.

EMEKLİYE PROMOSYON KAMPANYALARI BİTECEK

Paramedya'da yer alan habere göre; özel bir bankanın üst düzey yetkilisi, yarışın artık bankalara ekonomik olarak olmasa bile fiziki açıdan zarar verdiğini ve şubelerin iş yapamaz hale geldiğini belirtti.

Öyle ki bazı bankaların bu ay sonu bazılarının ise eylül itibariyle kampanyayı sonlandıracakları ifade edildi.

Bankaların promosyon yarışının “gereksiz” büyüdüğüne dikkat çeken banka yöneticisi, “Zaten bu yarışa bazı bankalar resmen katılmadı. Sadece karlı müşterilere verdi ve kendisindeki emeklileri korudu. Karlı olmayan emekli müşterilerin ise transferine izin verdi. Bazı bankalar ise 5 bin lirada bıraktı. Aslında 5 bin lira da bankaları kurtaran bir rakam değil” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLER YÜZÜNDEN ZARAR EDİYORUZ”

Banka yöneticisi emekli maaş ortalamalarının 4 bin lira civarında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bankalar transfer ettiği emeklilerden 7 bin 500 lira gibi bir promosyon ile zarar ediyor. Bu rakamı çıkartmaları mümkün değil. Ayrıca şubelerde yaşanan yoğunluk bankaların normal iş akışını olumsuz etkilemeye başladı. Bu nedenle bunu açıkça ilan etmeseler bile bazı bankalar bu yarıştan çekilecek.

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Vatandaşa soruyor a yanıt
29.08.2022 15:31
Kamu çalışanı 10 bin 15 bin arası maaşı yatıyor ek hesap kullanıyor bi o kadar kredi kartı.. ee emekli 3500 maaş alıyor ekhesap yok faizi yok niye banka 20 bin versin..cok bile 8 bin.  
 
Vatandaş soruyor .
29.08.2022 14:21
Ne zararı palavra Kamu çalışanları na verirken zarar yokmu Emeklidemi zarar etmişler verdikleri 5000tl 7000tl civarı . Kamu çalışanları 16.000tl,den 25.000tl arası promosyon verirken zarar etmemişler  
 
Kemal
29.08.2022 13:29
Madem zarar ediyorsun ne diye promosyon artırıp duruyorsunuz .Çok çokk çookkkk zeki ve akıllı bankacılar ...  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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