Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında bireysel ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlıklarında eskiye döndü. Tüketicilere kullandırılan binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile finansal kiralama işlemleri, ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları ve tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde bu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılan ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlı kredilerde ilave risk ağırlıkları kaldırıldı.