Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası

Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Bankalar, yeni müşteri kazanmak için adeta kıyasıya yarışıyor. Sıfır faizli kredi fırsatı ile yeni müşterileri bünyesine almak isteyen bankalar her gün yeni bir fırsatla cazip teklifler sunuyor.

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Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası 1

Yeni müşteri olma şartını tamamlayanlara verilen sıfır faizli kredilerde bazı bankalar findeks kredi notu talep ediyor. Findeks kredi notu 1.750 puanın üzerinde olanlara kredi direkt veriliyor. Fakat kredi notu düşük olanlarda faiz oranları farklılık olabiliyor.

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Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası 2

Sıfır faizli kredi veren bankalar faizsiz kredi başvurularını şubeye gitmeden dijital ortamda yapılıyor. Dijital olarak bankaların müşterisi olan vatandaşlar 0 (sıfır) faizli kredi imkânından faydalanabiliyor.

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Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası 3

TEB, yeni gelen müşterilerine özel yüzde 0 (sıfır) başlayan faiz oranıyla 6 ay vadeli 25.000 lira hoş geldin kredisi ve yüzde 0 faizli 3 ay vadeli 25.000 lira taksitli nakit avans fırsatı tanıyor.

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Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası 4

Akbank 6 ay vadeli 0 faizli 20.000 lira ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 0 faizli 25.000 lira taksitli nakit avans kullanma fırsatı veriyor. Kampanyadan Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa müşteri edinimi sürecini tamamlayanlar faydalanıyor.

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Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası 5

QNB Finansbank yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizli 6 ay vadeli, 3 bin 333 taksitle 20.000 lira kredi imkânı tanıyor. Ayrıca yüzde 0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans veriliyor. Böylece toplam 45 bin lira veriliyor. Kampanyaya, 30 Eylül'e kadar ilk kez CardFinans ya da CardFinans Xtra kredi kartı başvurusu yapan katılabiliyor.

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Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası 6

İş Bankası İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25.000 liraya varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans imkânı tanıyor. Faizsiz Taksitli Nakit Avans ise 3 (dahil) ay vade için geçerli. Kampanyadan yararlanmak için, kullanılacak taksitli nakit avans tutarı 300 TL ile 25.000 lira arasında. Kampanyadan İş Bankası müşterisi olan kişiler yararlanabiliyor.

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Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası 7

Garanti BBVA yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20.000 liraya varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 lira faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Toplamda 45 bin lira faizsiz kredi sunuluyor. Kampanyasından 1-30 Eylül tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil'i indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerleyip ilk kez müşteri olanlar yararlanıyor.

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Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası 8

ING Bank, yeni ING'lilere özel yüzde 0 faizle 6 ay vade ve 15.000 liraya kadar kredi fırsatı sunuyor. Turuncu Ekstra programına katılan, kredi vadesi boyunca gerekli puan toplandığında (aylık 3.250 puan) her ay, 5.000 liraya kadar olan kredi faizi , nakit iade ile yüzde 0 faiz olarak yansıyor.

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Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası 9

Denizbank yeni müşterilerine özel, 3 ay vadeli 15.000 liraya varan faizsiz taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli 10.000 liraya varan yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuyor. Böylece toplamda 25 bin lira faizsiz kredi veriyor. Kampanyadan 30 Eylül'e kadar MobilDeniz'i indirip "Müşteri Ol" diyenler yararlanıyor.

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Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası 10

Ziraat Bankası 1 Eylül-31 Ekim arasında Ziraat Mobil'den Ziraat Süper Şube müşterisi olan ve Bankkart Kredi Kartı başvuruları onaylananlara toplam 2.500 liraya kadar Bankkart Lira hediye ediyor.

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Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası 11

ON Dijital Bankacılık yeni müşterilerine faizsiz 6 ay vadeli 15.000 lira kredi ve Yeni ON'lulara 35 bin liraya kadar Süper Ek Hesabı (KMH) yüzde 0 faizle sunuyor. Bir diğer dijital bankacılık şirketi olan Enpara da yeni müşterilere özel 3 ay vadeli faizsiz 10 bin lira kredi imkânı sağlıyor.

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Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası 12

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında bireysel ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlıklarında eskiye döndü. Tüketicilere kullandırılan binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile finansal kiralama işlemleri, ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları ve tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde bu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılan ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlı kredilerde ilave risk ağırlıkları kaldırıldı.

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