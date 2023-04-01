﻿Bankaların dijital itibarı

Geçen hafta KVKK açıklaması ile Türkiye'nin en büyük beş bankasından birinde kişisel veri sızıntısı olduğunu öğrendik.

Hesap açılış işlemleri için oluşturulan bir projenin kodunun yazımı sırasında mail adresi değişkeninin dinamik yazılması gerekirken statik yazılması neticesinde banka müşterilerinin bazılarının kimlik, müşteri işlem ve finans kategorileri dahilinde; ad ve soyadı, T.C. kimlik numarası, müşteri no, vergi dairesi, bireysel bankacılık hizmet sözleşmesi numarası ve tarihi, hesap numarası, şube adı, döviz kodu, IBAN, ürün adı, faiz oranı, açılış ve vade tarihi ile hesap açılış tutarı bilgileri başkalarına gönderilmiş.

Türkçesi bu bankanın müşterisi olan bazı kişilerin kaynanasının adı ve ayakkabı numarası hariç tüm bilgileri bir hata(!) sonucu başkalarına gönderilmiş.

Bu banka geçmiş son 2 yılda en az 3 kez büyük dijital kıyamet yaşamış ve hatta 2 gün dükkânı kapatmıştı.

Üstelik Türkiye'ye dijital kaos yaşatan bu bankaya yurt dışında saygın bir kuruluş(?) Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası ödülünü de vermişti.

Tüm bunlar olurken Türkiye'nin yine en büyük 5 özel bankasından birinde dijital kıyamet yaşadı.

Yine bir başka yerli sermayeli banka saatlerce işlem yapamadı.

Şubeler çöktü, dijitalleşme diye çok sayıda personel çıkartan ve şube kapatan bu banka müşterilerine büyük bir mağduriyet yaşattı.

Sistem geldi!

Kaldığı yerden devam etti işlemler!

Ya mağduriyet?

Ya işlem yapamadığı için zora düşen müşterilerin zararı ne olacak?

Burası Türkiye!

Burada her şey olur diye bir bardak su mu içilecek?

Denetleyici ve düzenleyici kurum bu konuda resmî bir açıklama yapmak zorunda.

Müşteri mağduriyetine neden olan bu bankalara ne tür yasal işlem yapıldı?

Bu bankaların sistemlerinin böyle aç kapa musluklar gibi gitmesi ne kadar normal?

Sistem göçmesi nedeniyle işlem yapamayanların mağduriyeti nasıl giderilecek?

En önemlisi bankaların bu dijitalleşmesi ne kadar güvenli?

Çünkü bu bankaların kontrolsüz dijitalleşmesi artık Türkiye için ulusal güvenlik meselesi haline geldi.

Burası bankaların hüküm sürdüğü muz cumhuriyeti değil!

Bu konuda bankalar vatandaşı dahası müşterilerini hesaba almıyor ama en azından denetleyici ve düzenleyici kurum dikkate alıp bir açıklama yapabilir.