Bankaların EFT oyunu ortaya çıktı. Kredi çekecekler dikkat

Kredi kullanarak konut satın almak isteyenleri ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bankaların kapısını çalan vatandaşlar EFT şoku yaşıyor.

Bankalar kredi çekmek isteyen vatandaşa masraf üstüne masraf çıkarıyor. Kredi ile konut satın almak isteyen müşteri bankaların uyguladığı yüksek masraflar ve ek ücretler nedeniyle zorlanmaya başladı.

EFT OYUNU

Bankaların kredi kullanımı sırasında EFT ücreti kesmeye başladığı iddia edildi. Daha önceden kredi kullanacak vatandaşa hesap açılır ve kredi miktarı doğrudan ev satıcısının hesabına aktarılırdı.

Ancak iddialara göre şimdi bankalar krediyi kullanacak kişinin hesabına aktarıp, bu hesaptan EFT ücreti keserek satıcının hesabına gönderiyor.

Dolayısıyla ev almakta zorlanıp kredi çekmek isteyen vatandaş bankaların EFT oyunu ile karşı karşıya kalıyor.

Bankalar, DASK, damga vergisi, konut sigortası, hayat sigortası, kredi tahsis ücreti, ipotek tesis ücreti gibi bedellerde de artış yapıyor.

"ŞİKAYETİN EDİN"

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, bankaların yasaların etrafından dolaşarak çeşitli masraflar çıkardığını açıkladı.

Küçük, vatandaşların bankaların bu tür uygulamalarına karşı genel müdürlüklere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği'ne ve Tüketici Hakem Heyetleri'ne şikayette bulunmaları gerektiğini söyledi.

Resmi Gazete kararına göre, yabancı para krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2'den yüzde 1,5'e indirildi. Türk lirası kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırları ise sabit tutuldu.