Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları : Hangi Banka Ne Kadar Veriyor?

Son dönemde kredi faizlerinin hızla yükselmesi, vatandaşları faizsiz kredi kampanyalarına yöneltti. Bankalar, özellikle yeni müşterilerine yönelik cazip faizsiz kredi teklifleri sunarak, müşteri portföylerini genişletmek için harekete geçti. Mart ayında faizsiz kredi limitleri 60 bin TL'den 75 bin TL'ye kadar çıkarıldı. Bu durum, acil nakit ihtiyacı olanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. İşte, 1 aydan 6 aya kadar değişen vade seçenekleriyle faizsiz kredi veren bankalar ve sundukları kredi limitleri:

Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları:

DenizBank: 3 ay vadeli, 45.000 TL’ye kadar faizsiz kredi.

Enpara: 6 ay vadeli, 50.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı.

Yapı Kredi: 3 ila 6 ay vadeli, 50.000 TL’ye kadar faizsiz kredi fırsatı.

TEB: 3 ila 6 ay vadeli, 55.000 TL’ye kadar faizsiz kredi kampanyası.

Türkiye İş Bankası: 1 ila 3 ay vadeli, 55.000 TL faizsiz kredi.

Akbank: 3 ila 6 ay vadeli, 55.000 TL’ye kadar faizsiz kredi.

QNB Finansbank: 3 ay vadeli, 55.000 TL faizsiz kredi kampanyası.

Garanti BBVA: 3 ay vadeli, 75.000 TL’ye kadar faizsiz kredi fırsatı.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: