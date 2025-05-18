Bankaların faizsiz kredi rekabeti vatandaşa yaradı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bankaların faizsiz kredi rekabeti vatandaşa yaradı

Ekonomide dengelerin değişmesi ile birlikte bankalarda müşteri çekebilmek adına yeni kampanyalar düzenliyor. Ekonomik koşullar sebebiyle vatandaşlar kredilerde yapılan değişikliklere ilişkin gelişmeleri de yakından takip ediyor. Rekabet yarışı hız kazanınca bankalarda faizsiz krediler ön plana çıkıyor.

Büyük bankalar müşteri portfolyolarını genişletebilmek adına faizsiz kredi alanında dikkat çeken kampanyalara imza atıyor. Kampanyalar belirli vade ve tutarlarla sınırlı tutulurken her bankanın sunduğu avantajda değişiklik gösteriyor.

TEB yeni müşterilere yönelik toplamda 75.000 TL’ye kadar faizsiz finansman desteği sağlıyor. Kampanya kapsamında üç ay vadeyle 5000 TL kredi ve ayrıca 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans imkanı sunuluyor.

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Garanti BBVA 75.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunarken kampanyasını 3 ay vadeyle 5000 TL’ye ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL taksit nakit avans şeklinde yapılandırıyor.

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Akbank’ın kampanyasında yer alan detaylar ise şöyle; banka altı ay vadeli 35.000 TL kredi ve üç ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans ile toplamda 60.000 TL’lik faizsiz finansman sağlıyor. Bu kampanyadan yararlanbilmeniz için bankanın yeni müşterisi olmanız gerekiyor.

QNB Finansbank 75.000 TL’ye kadar faizsiz kredi sağlayan bankalar arasında bulunuyor kampanya kapsamında üç ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi ve yine aynı vade süresi ile 25.000 TL taksitli nakit avans seçeneği yer alıyor.

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