Bankaların kara listelerinde yer alan vatandaşların dikkatine, bu adımları izleyerek hemen 25.000 TL alabilirsiniz

Bazen farkında olmadan bazen maddi durumlardan kaynaklanan borçları son gününde ödemekte zorlanıyoruz. Böyle durumlarda bankada bulunan kredi notu, olumsuz etkilense de bu notu yükseltmek sizin elinizde. Banka kredi notunu yükseltmek için ipuçlarına geçmeden önce banka kredi notunun ne olduğuna göz atalım.

BANKA KREDİ NOTU NEDİR?

Banka kredi notunu en basit tabirle, bireylerin kredi geçmişi olarak tanımlayabiliriz. Findeks kredi notu; kredi kartı, kredi, kredili mevduat hesabı gibi borçlara ait ödemeler ve kullanımlara göre hesaplanıyor. Bu ödemeler, belli bir sisteme göre yasal takip süreci ile sizin kredi puanınızı oluşturuyor. Bunun sonucunda bankaya kredi başvurusu yaptığınız zaman başvuru yaptığınız banka, sizin kredi puanınızı inceliyor ve nihai sonuca varıyor. Peki, kredi notunuz kaç olmalı?

KREDİ NOTU KAÇ OLMALI

Kredi notu 0 ile 1900 arasında değişen bir skaladan oluşuyor. Bu skala ise şöyle:

- 0-699: En riskli

- 700-1099: Orta riskli

- 1100-1499: Az riskli

- 1500-1699: İyi

- 1700-1900: Çok iyi

KREDİ NOTU NASIL YÜKSELTİLİR?

- İlk olarak kredi kartı ve bankaya olan borçlarınızı zamanında ödeyin.

- Kredi kartınızın sadece asgari borcunu değil tüm dönem borcunu ödemeye çalışın.

- Düşük miktarda ve kısa vadeli bir kredi alın ve zamanında ödeyin.

- Eğer herhangi bir kredi kartınız yoksa düşük limitli bir kart çıkartın ve borcunu zamanında ödeyin.

- Kredi kartınızın limitini yüksek tutmanıza gerek yok. Çünkü kredi notu için kartın limiti önemli olmuyor. Sadece kartınızın borcunu düzenli ödemeniz gerekiyor.

- Elektrik, su, doğal gaz gibi faturaları; düzenli ödemeye özen gösterin. Hatta mümkünse birkaç fatura için bankaya otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.

- Vadesiz hesabınız varsa aktif olarak para giriş çıkışı sağlayın.

- Krediye başvurmadan önce hesabınızda toplu para olmasına özen gösterin.

- Aynı anda farklı bankalara kredi başvurusu yapmaktan kaçının.

- Sıkça kredi çekmeyin. Çünkü bu durum, çoğu zaman kredi notunuzu olumsuz etkileyebilir.