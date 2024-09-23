Bankaların kirli bilançosu!

Parasal sıkılaştırma sebebiyle piyasa iyice tıkanmış durumda.

Şirketler konkordato ilan edip, iflasa gidiyor.

Pazarlar daralıyor.

Bu resesyon yaşayan her ülkede olan şeydir.

Yüzde 50 gösterge faizinin olduğu yerde şirketler kredi kullanamaz. Kullanan ise batmayı göze alıp bu oranı kullanıyordur.

Böyle olunca da bankalar 5-10 yıl öncesi karları elde edemiyor.

Bu geçici bir süre. Yani ekonominin soğutulması için yapılması gereken yapılıyor.

Banka ve şirket karları elbette düşecektir.

Ancak bunu bizim bankalar kabul etmiyor.

Krizi fırsata çevirmek felsefesindeki bankalar ülkenin bunca sıkıntı yaşadığı dönemde büyük paralar kazanmak istiyor.

Bankalar neredeyse şubeye giren her müşteriden ayak bastı parası alacak.

Bunun için de şube personelini kullanıyor.

Hedef adı altında “müşterini soy bana para kazandır” felsefesi artık öyle bir hale geldi ki, bankacıları sağlıklarından ediyor.

Piyasada yaprak bile kıpırdamaz iken bankalar her şeyin normal olduğu bir dönemden bile fazla hedef veriyor.

Bu hedefi gerçekleştirmek için ya müşteriyi kandırıp soyacaksın ya da haberi olmadan ona saçma sapan ürünler satacaksın.

Sözün özeti bankalar artık saçmalama noktasında.

Personeline sendika toplu sözleşmesi ile irtibat kesme hakkı tanıyan bankanın işgüzar bölge müdürü tıpkı eski Tarkan filmlerindeki bir gözü bantlı kırbaççı gibi. Çalışanlara WhatsApp grup kurdurmanın çalışma kanuna aykırı olmasına rağmen grup kurdurup gece 10 da bile iletişim kuran psikopat bölge müdürleri maalesef bankasına çok kazandırıyor.

Yüzlerce insanı sağlığından eden bu ahlaksız ve vicdansız yöneticiler bankaları tarafından alkışlanıyor.

Kötü adam ama bankasına kazandırıyor!

Bu sadece yerli sermayeli bankanın Kayseri bölgesinde olmuyor. Bunun gibi onlarca kraldan çok kralcı bölge müdürleri var.

Türk bankalarının bugün en büyük ayıbı personeline mobbing yaparak kar elde eden bölge müdürleridir.

Bu bu insanlığından nasibini almamış kişiler bankalarının bilançosunu kirletiyor.

O bilançolarda ah var!

Müşteriden zorla alınmış ücret ve komisyonlar var.

Hiçbir zaman işine yaramayacak saçma sigorta satışları var.

Kömürcüye doğa için kredi vermeyen bankalar kar için çalışanlarının sağlığını feda edebiliyor.

Bu ahlaksız mobbingci bölge müdürleri ve bankalarını yazmaya devam edeceğim.