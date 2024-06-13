Bankaların kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımlanan haftalık bülteni kapsamında, sektörün kredi hacmi 7 Haziran itibarıyla 13 milyar 709 milyon lira artış kaydetti. İlgili dönemde toplam kredi hacmi 13 trilyon 518 milyar 626 milyon TL’den, 13 trilyon 532 milyar 335 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 30 milyar 478 milyon TL azalışla 15 trilyon 892 milyar 705 milyon TL’ye düştü.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ARTIŞ

Tüketici kredilerinin tutarı, 7 Haziran itibarıyla 3 milyar 55 milyon TL yükselişle 1 trilyon 689 milyar 714 milyon lirayı gördü. İlgili tutarın 447 milyar 351 milyon TL’si konut, 91 milyar 540 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 150 milyar 821 milyon TL’si ihtiyaç kredilerinden meydana geldi.

Söz dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 9 milyar 486 milyon TL artışla 1 trilyon 671 milyar 407 milyon TL’yi gördü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1 azalarak 1 trilyon 439 milyar 847 milyon TL’ye geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 534 milyar 417 milyon TL’sini taksitli, 905 milyar 429 milyon TL’sini taksitsiz borçlar meydana getirdi.

ÖZ KAYNAKLAR ARTIŞ GÖSTERDİ

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Haziran itibarıyla önceki haftaya kıyasla 2 milyar 668 milyon lira yükselerek 213 milyar 711 milyon TL’yi gördü. Takipteki alacakların 171 milyar 83 milyon TL’sine özel karşılık ayrıldı.