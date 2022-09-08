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Parası biten krediye dayandı. Bir haftada 20 milyar lira kredi çekildi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 20 milyar 14 milyon lira artarak 6 trilyon 648 milyar 205 milyon liraya yükseldi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 17:22
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Bankaların kredi hacmi bir hafta 20 milyar lira artarak 6 trilyon 648 milyar liraya yükseldi

Parası biten krediye dayandı. Bir haftada 20 milyar lira kredi çekildi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 2 Eylül itibarıyla 20 milyar 14 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 628 milyar 190 milyon liradan 6 trilyon 648 milyar 205 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat ise (bankalararası dahil), geçen hafta 12 milyar 985 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 trilyon 769 milyar 347 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 944 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 2 Eylül itibarıyla 4 milyar 582 milyon lira artışla 944 milyar 915 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 353 milyar 979 milyon lirası konut, 28 milyar 391 milyon lirası taşıt ve 562 milyar 545 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 826 milyon lira artarak 874 milyar 805 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,5 artışla 323 milyar 607 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 142 milyar 174 milyon lirası taksitli, 181 milyar 434 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 2 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 362 milyon lira artarak 163 milyar 580 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 133 milyar 708 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 226 milyon lira artarak 1 trilyon 357 milyar 328 milyon lira oldu.

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