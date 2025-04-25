Bankaların mevduat faizi rekabeti sürüyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından, bankalar arası rekabet yeniden hız kazandı.
Özellikle 32 günlük vadelerde, bazı bankalarda mevduat faiz oranları yüzde 50 seviyelerine kadar yükseldi.
Bu gelişme, yatırımcılar için fırsatlar sunarken, 500 bin TL'lik bir mevduatın getirisi de dikkat çekiyor.
HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?
TCMB'nin faiz artırımının ardından bankalar, müşteri kazanımı ve fon toplama yarışında mevduat faiz oranlarını hızla artırmaya başladı. Bu rekabet, yatırımcılara cazip faiz oranları sunuyor.
25 Nisan itibarıyla bankaların sunduğu en yüksek faiz oranlı mevduat hesapları ise şöyle sıralanıyor:
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35,5
Net Kazanç: 13 bin 227 TL
Vade Sonu Toplam: 513 bin 227 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 15 bin 836 TL
Vade Sonu Toplam: 515 bin 836 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 17 bin 512 TL
Vade Sonu Toplam: 517 bin 512 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 17 bin 512 TL
Vade Sonu Toplam: 517 bin 512 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48,5
Net Kazanç: 18 bin 71 TL
Vade Sonu Toplam: 518 bin 71 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 17 bin 885 TL
Vade Sonu Toplam: 517 bin 885 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 18 bin 258 TL
Vade Sonu Toplam: 518 bin 258 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 18 bin 258 TL
Vade Sonu Toplam: 518 bin 258 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 49,5
Net Kazanç: 18 bin 444 TL
Vade Sonu Toplam: 518 bin 444 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 18 bin 630 TL
Vade Sonu Toplam: 518 bin 630 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 18 bin 630 TL
Vade Sonu Toplam: 518 bin 630 TL