Bankaların mevduat faizi rekabeti sürüyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından, bankalar arası rekabet yeniden hız kazandı.

Özellikle 32 günlük vadelerde, bazı bankalarda mevduat faiz oranları yüzde 50 seviyelerine kadar yükseldi.

Bu gelişme, yatırımcılar için fırsatlar sunarken, 500 bin TL'lik bir mevduatın getirisi de dikkat çekiyor.

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?

TCMB'nin faiz artırımının ardından bankalar, müşteri kazanımı ve fon toplama yarışında mevduat faiz oranlarını hızla artırmaya başladı. Bu rekabet, yatırımcılara cazip faiz oranları sunuyor.

25 Nisan itibarıyla bankaların sunduğu en yüksek faiz oranlı mevduat hesapları ise şöyle sıralanıyor:

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35,5

Net Kazanç: 13 bin 227 TL

Vade Sonu Toplam: 513 bin 227 TL

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 15 bin 836 TL

Vade Sonu Toplam: 515 bin 836 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 17 bin 512 TL

Vade Sonu Toplam: 517 bin 512 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 17 bin 512 TL

Vade Sonu Toplam: 517 bin 512 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 48,5

Net Kazanç: 18 bin 71 TL

Vade Sonu Toplam: 518 bin 71 TL

ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 17 bin 885 TL

Vade Sonu Toplam: 517 bin 885 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 18 bin 258 TL

Vade Sonu Toplam: 518 bin 258 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 18 bin 258 TL

Vade Sonu Toplam: 518 bin 258 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 49,5

Net Kazanç: 18 bin 444 TL

Vade Sonu Toplam: 518 bin 444 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 18 bin 630 TL

Vade Sonu Toplam: 518 bin 630 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 18 bin 630 TL

Vade Sonu Toplam: 518 bin 630 TL