Bankaların oyununa dikkat

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bankaların oyununa dikkat
Ekonomist Remzi Özdemir, faizler yükselince bankaların vatandaşın parasını bedava kullanmak için nasıl kandırdığını yazdı. Vatandaşın hesaplarına gözlerini nasıl diktiler?

Haziran ayına kadar uygulanan nas politikası ve sonrası agresif faiz artışı ile karşı karşıya kalan bankalar kâr için elini bir kez daha vatandaşın cebine nasıl soktuğunu ekonomist Remzi Özdemir yazdı.

Remzi Özdemir, bazı bankalar tarafından “Hayırlı Cuma”, “Süper Cuma” ve “Cuma to Pazartesi” adı verilen sözde kampanyalarla kendisine güvenen ve inanan müşterilerini kandırıp parasını faiz vermeden 4 gün vadesizde tuttuğunu dile getirdi.

“Vatandaş 3 kuruş fazla faiz alacağım diye parasını bankaya bedava kullandırıyor” diyen Remzi Özdemir’in yazısının tamamını okumak için tıklayınız.

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