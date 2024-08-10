Bankaya giden emekli eli boş dönecek. Artık yasaklandı

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Bankaya giden emekli eli boş dönecek. Artık yasaklandı

Milyonları ilgilendiren kararın ayrıntıları ortaya çıktı

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