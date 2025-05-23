Bankaya Para Yatırana İyi Haber! 250 Bin TL'nin Faizi Değişti, Getirisi Arttı

Son dönemde bankaların uyguladığı faiz politikalarında dikkat çeken bir değişiklik gözlemleniyor. Yüksek enflasyon ve sıkı para politikaları ortamında, bankalar mevduat çekmek adına faiz oranlarını yukarı yönlü revize etmeye başladı. Özellikle belirli tutarlar üzerindeki mevduatlar için sunulan faiz oranları, yatırımcıların yüzünü güldürüyor.
250 Bin TL Mevduata Yüksek Getiri Fırsatı
Yapılan son düzenlemelerle birlikte, 250 bin TL gibi mevduatlara uygulanan faiz oranları önemli ölçüde arttı. Bu artış, paralarını Türk Lirası cinsinden değerlendirmek isteyen vatandaşlar için daha yüksek getiri imkanı sağlıyor. Bankalar, mevduatlarını belirli vadelerde bağlayan müşterilerine, rekabetçi faiz oranları sunarak alternatif yatırım araçlarına göre daha cazip bir seçenek sunuyor.
250 bin TL'nin 3 aylık (92 günlük) faiz getirisi şöyle şekillendi:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 41
Vade Sonu Tutar 271.960 TL
Net Kazanç 21.960 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 38
Vade Sonu Tutar 270.353 TL
Net Kazanç 20.353 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 274.371 TL
Net Kazanç 24.371 TL
ODEA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 275.174 TL
Net Kazanç 25.174 TL
Vadeli Mevduat Hesabı
AKBANK
Faiz Oranı % 44
Vade Sonu Tutar 273.567 TL
Net Kazanç 23.567 TL
TEB
Faiz Oranı % 41,5
Vade Sonu Tutar 272.228 TL
Net Kazanç 22.228 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 38
Vade Sonu Tutar 270.353 TL
Net Kazanç 20.353 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 41
Vade Sonu Tutar 271.960 TL
Net Kazanç 21.960 TL
ON Plus
ING
Faiz Oranı % 19
Vade Sonu Tutar 260.177 TL
Net Kazanç 10.177 TL
ON PLUS
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 275.977 TL
Net Kazanç 25.977 TL