Bankaya Para Yatırana İyi Haber! 250 Bin TL'nin Faizi Değişti, Getirisi Arttı

Son dönemde bankaların uyguladığı faiz politikalarında dikkat çeken bir değişiklik gözlemleniyor. Yüksek enflasyon ve sıkı para politikaları ortamında, bankalar mevduat çekmek adına faiz oranlarını yukarı yönlü revize etmeye başladı. Özellikle belirli tutarlar üzerindeki mevduatlar için sunulan faiz oranları, yatırımcıların yüzünü güldürüyor.

250 Bin TL Mevduata Yüksek Getiri Fırsatı

Yapılan son düzenlemelerle birlikte, 250 bin TL gibi mevduatlara uygulanan faiz oranları önemli ölçüde arttı. Bu artış, paralarını Türk Lirası cinsinden değerlendirmek isteyen vatandaşlar için daha yüksek getiri imkanı sağlıyor. Bankalar, mevduatlarını belirli vadelerde bağlayan müşterilerine, rekabetçi faiz oranları sunarak alternatif yatırım araçlarına göre daha cazip bir seçenek sunuyor.

250 bin TL'nin 3 aylık (92 günlük) faiz getirisi şöyle şekillendi:

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 41

Vade Sonu Tutar 271.960 TL

Net Kazanç 21.960 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 38

Vade Sonu Tutar 270.353 TL

Net Kazanç 20.353 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı % 45,5

Vade Sonu Tutar 274.371 TL

Net Kazanç 24.371 TL

ODEA

Faiz Oranı % 47

Vade Sonu Tutar 275.174 TL

Net Kazanç 25.174 TL

Vadeli Mevduat Hesabı

AKBANK

Faiz Oranı % 44

Vade Sonu Tutar 273.567 TL

Net Kazanç 23.567 TL

TEB

Faiz Oranı % 41,5

Vade Sonu Tutar 272.228 TL

Net Kazanç 22.228 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 38

Vade Sonu Tutar 270.353 TL

Net Kazanç 20.353 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı % 41

Vade Sonu Tutar 271.960 TL

Net Kazanç 21.960 TL

ON Plus

ING

Faiz Oranı % 19

Vade Sonu Tutar 260.177 TL

Net Kazanç 10.177 TL

ON PLUS

Faiz Oranı % 48,5

Vade Sonu Tutar 275.977 TL

Net Kazanç 25.977 TL