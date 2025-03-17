BankPozitif TMSF’ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konan BankPozitif'in yönetimi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, TMSF’ye devredildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un, 2014'ten itibaren bu firma içindeki yazılımlarla yasa dışı bahis panellerini Payfix finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna ilişkin yapılan araştırmada, şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içinde hareket ederek "Payfix"i yönettikleri, "BankPozitif"i satın aldıkları, ayrıca "Capital Türk Holding" başta olmak üzere "Ay para ödeme kuruluşu" ve "Ininal Ödeme" ve "Elektronik Para Hizmetleri AŞ" isimli şirketler gibi birçok ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç sağladıkları tespit edilmişti.

Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Erkan Kork'a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan "Flash Haber TV" isimli televizyon kanalına da bağlı bulunduğu şirketle beraber el konulmasına karar verilmişti.