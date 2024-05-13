Banna Kabilesi'nin tahta sopalarla zehirli yılanlardan korunma yöntemi

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Banna Kabilesi'nin tahta sopalarla zehirli yılanlardan korunma yöntemi
Etiyopya'da yaşayan Banna Kabilesi'nin, zehirli yılanlardan korunmak için kullandığı ilginç yöntem sosyal medyada viral oldu. Kabile üyeleri, boyunun neredeyse iki katı uzunluğundaki tahta çubuklarla yürüyerek yılanlardan korunmaya çalışıyor.

Etiyopya'nın güneybatısında yaşayan ve doğayla iç içe bir yaşam süren Banna Kabilesi, zehirli yılanlardan korunma konusunda ilginç bir yöntem kullanıyor. Kabile üyeleri, boylarının neredeyse iki katı uzunluğundaki tahta çubuklarla yürüyerek yılanlardan korunmaya çalışıyor.

Bu ilginç yöntem, bir kabilesel gelenek olarak kabul ediliyor ve yılan ısırıklarından korunmak için etkili olduğuna inanılıyor. Kabile üyeleri, özellikle ormanlık alanlarda ve tarlalarda çalışırken bu tahta çubukları kullanarak dikkatli bir şekilde ilerliyorlar.

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