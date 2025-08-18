Banu Kırbağ hayatını kaybetti! Müzik dünyası yasa boğuldu

'Ölsem de Bir Kalsam da Bir', 'Unutulur' şarkılarıyla tanınan Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ, hayatını kaybetti. Acı haberi yakın dostu ve meslektaşı Melike Demirağ sosyal medya hesabından duyurdu.

Demirağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik yıllarımın can arkadaşı, meslektaşım, eski eltim, dostum Banu'cuğum veda etmiş bu aleme. Ruhu ışıklarda olsun. Başka boyutlarda sevdikleriyle buluşsun. Seni çok sevdik. Unutulmaz şarkınla unutulmayacaksın."

BANU KIRBAĞ KİMDİR?

Banu Kırbağ, 2 Mart 1951’de İstanbul’da doğan Türk ses sanatçısı, besteci ve aranjör. Müziğe 1969 yılında lise öğrencisiyken okul orkestrasında solist olarak başladı, aynı dönemde İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda şan ve solfej eğitimi aldı.

1972’de Zafer Dilek ve kardeşi Hülya Kırbağ ile kurduğu müzik grubuyla dört 45’lik plak ve bir albüm yayımladı. 1978’de solo kariyerine geçiş yaparak “Ölsem de Bir Kalsam da Bir” ve “Unutulur” gibi hit şarkılarla büyük başarı elde etti.

İLK KADIN ARANJÖRÜ

Timur Selçuk’un Çağdaş Dershanesi’nde beş yıl boyunca şan, solfej, armoni ve bestecilik eğitimi aldı. 1984’te “Anlatamıyorum” albümüyle Türkiye’nin ilk kadın aranjörü unvanını kazandı.

1987’de Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması’nda “Bir Bahar Aşkısın” şarkısıyla ilk kadın orkestra şefi oldu, 1991’de Zerrin Özer’in seslendirdiği “Bırak Ellerimi” bestesiyle TRT tarafından yılın en iyi bestecisi seçildi.

“Dert Olur”, “Kırık Hava” ve “Sevgi Kuşun Kanadında” gibi eserleriyle tanınan Kırbağ, 15 albüme imza attı.

2000’lerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nda solistlik yaptı ve MESAM’da denetim kurulu üyesi oldu.