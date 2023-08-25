Banu adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Banu isminin anlamını araştırıyor. Peki, Banu ne demek? Banu isminin anlamı nedir?
BANU NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Banu ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Yüksek, iri, ulu, yüce
- Kadın hatun, hanım.
- Kraliçe, prenses.
- Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi.
BANU İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Banu ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Banu ismini koymak caizdir.