Banu Parlak'ın iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. 'Sorumlusu Dilan Polat'tır' demişti

Kara para iddialarının ortasındaki Dilan Polat ve Engin Polat'ın tetikçi tutarak vurdurmak istediği öne sürülen Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Banu Parlak'ın iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. 'Sorumlusu Dilan Polat'tır' demişti

Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Daha önce can güvenliğinin tehdit altında olduğunu öne süren Parlak "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" demişti.

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan güzellik merkezine gelen motosikletli 2 şüpheli, iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluştu.

Firma sahibi Banu Parlak, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yayınladı. İş yerine saat 02.00 ve 05.00 olmak üzere iki ayrı silahlı saldırı düzenlendiğini belirten Parlak, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Bölgede inceleme yapan emniyet ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'BİR GENCİN PARASINI ALARAK BENİ VURMASINI ŞART KOŞMUŞLAR'

Son günlerde haklarındaki kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat'ın tetikçi tutarak aralarında şarkıcı Banu Parlak'ın da bulunduğu birkaç kişiyi vurdurtmak istedikleri öne sürülmüştü.

Sosyal medyada can güvenliğinin tehdit altında olduğunu belirten bir video yayınlayan Banu Parlak, konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Dilan Polat ile bundan 2 sene öncesine kadar aramızda yaşanan husumet nedeniyle bana İstanbul'dan ret aldıkları için Niğde'den 38 gün hapis cezası aldırmışlardı. Bu karar adalet yerini bularak bozuldu, ilk husumetimiz ise ben güzellik merkezi açtığımda başlamıştı 'benim güzellik merkezim varken sen nasıl güzellik merkezi açarsın' diye sonrasında olaylar kapandı. Ben kapandı sanmışım bunlar oturdukları semtte bir gencin parasını alarak borç adı altında bu parayı geri vermek için Banu Parlak'ı vurmayı şart koşmuşlar çocuk da yapmamış."

'BENİ ÇOCUKLARIMIN ÖNÜNDE VURDURDULAR'

"Daha sonra çocuğu içeri aldırıyorlar çocuk çıkınca çocuğa sıktırıyorlar bacağından vuruluyor çocuk ve kendisi bana 'Banu Parlak'ı vur dediler ben vurmadım. Bu sebepten dolayı paramı vermediler bir de üstüne beni çocuklarımın önünde Dilan Polat ve Engin Polat'ın selamı var diye vurdurdular' diyor. Bu çocukta vurulduktan sonra ben artık can güvenliğim olmadığından dolayı başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır."

Polat tarafından silahla vurdurtulduğunu söyleyen Halil İbrahim Kalkan, katıldığı bir TV programında Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'a verdiği 500 bin liranın ödenmesini istemişti. Açıklamalarının ardından Halil İbrahim Kalkan da önceki gün saldırıya uğramıştı.

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